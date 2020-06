Animasyon diziler 2000’li yılların başından itibaren The Simpsons, Family Guy, South Park gibi iyi örnekler ile hayatımıza girdi. Bu dizilerin her biri artık bir fenomen. Peki bugün izlenebilecek, içerik ve görsel tasarım açısından çağı yansıtan animasyon diziler neler? Varoluş gibi derin konuları su içmek kadar kolay bir eda ile tartışan, çizgilerin sınırsız evreni ile sonsuz hayal gücünü birleştiren en iyi animasyon diziler ile şimdi tanışın.

Animasyon denilince akla çocuklar için yapılmış dizi ve filmler geliyor. Ancak animasyon evreni yaratıcılarına sınırsız olanaklar tanıyan, ilginç bir evren. Diğer dizilerde yapılmaya kalkılsa oldukça maliyetli efektler isteyen hikayeleri bir çırpıda, kolaylıkla anlatabilen animasyonlar mizahi dili, ilginç konuları ve zekice yazılmış diyalogları ile dikkat çekiyor. The Simpsons, Family Guy, South Park gibi iyi örneklerini izlediğimiz animasyon dizi dünyasında daha güncel ve daha az bilinen neler var merak ediyorsanız; işte animasyon dizi önerileri.

Bojack Horseman

Listeye başlarken “güncel” dedik ama aslında bu dizi yakın zamanda final yaptı. Altıncı sezonunda, hayran kitlesi her geçen gün artarken yapılan bu erken final herkesi şaşırttı. Kısa sürmesine karşın hikayesinin başarısı, karakterleri ele almadaki inceliği, mizahı ve eleştirel bakış açısı ile animasyon dizi evreninde öyle bir yere oturdu ki, Bojack Horseman uzun yıllar konuşulacak, izleyenleri tarafından unutulmayacak bir dizi haline geldi. Doksanlarda yaptığı bir sitcom ile çok ünlü olan ancak bugünlerde gözden düşmüş bir Hollywood yıldızının hikayesini aktaran dizi, sadece bir Hollywood hikayesi olmanın çok ötesinde… Varoluşsal kaygıları, anne baba ile kurulamayan ilişkileri, geçmiş yaşam ile barışamamayı, geçmiş özlemini; kısacası hayata dair her şeyi, hiç ajitasyona kaçmadan, çok başarılı bir şekilde aktarmayı başarıyor, hem de mizahi bir dil ile. Bojack Horseman karakterinin bir at olduğunu da belirtelim. Dizinin evreninde tüm hayvanlar insanlar gibi yaşıyor, ancak hayvani özelliklerini de bırakmıyor. Bu da diziyi daha ilginç kılıyor.





Rick And Morty

“Geleceğe Dönüş” serisini seviyor muydunuz? Öyleyse “Rick And Morty”i de seveceksiniz. Rick and Morty’nin yapımcıları Justin Rowland ve Dan Harmon “Geleceğe Dönüş” serisinin hayranı. İki yapımcı, serideki Dr. Emmett Brown ve Marty Macfly karakterlerinden esinle Rick ve Morty karakterlerini yaratmışlar. Her ne kadar görünüş olarak benzeseler de aslında hikaye zaman yolculuğunun çok daha ötesinde. Zeki dede Rick ve saf torun Morty’nin her bölümde galaksiler arası maceralarını izlediğimiz dizide Rick’in yüksek zekası ve uzay-zaman ile kurduğu bağlantılar ile ufkunuz genişleyecek. Yüksek bir hayal gücünün, umursamazlığın, mizahın yansıması olan dizi, kült filmlere selam gönderen bölümleri ile izleme keyfini her bölümde biraz daha artırıyor. Gerçekliğin ne olduğunu, varoluşun ne anlama geldiğini sürekli sorgulayan bu karamsar ama bir o kadar eğlenceli dizinin bağımlısı olacaksınız.





Big Mouth

Animasyonun en güzel taraflarından biri soyut kavramları, duyguları, gözle göremediğimiz ama varlığını hissedebildiğimiz her şeyi bir şekle sokup karşımıza çıkarabiliyor oluşu. Big Mouth dizisinin yaptığı da bu. Ergenlik ile birlikte ortaya çıkan hormonların şekle şemale gelmiş, konuşan bir canavar olduğunu düşünsenize. İşte bu baş belası hormonlar, okula giden, ailesi ile denge yakalamaya çalışan iyi niyetli, ergen gençlerin hemen yanında kanlı canlı ve oldukça rahatsız edici bir şekilde geziyorlar. Ergenlik kadar karmaşık bir dönemi komik ve ilginç bir şekilde ele alan dizi sizi yirmi dakikalığına ergenliğinize döndürecek.





F is For Family

Dönem dizisi olur da dönem animasyonu olmaz mı… Karşınızda F is For Family. İsminin çağrışımından anlaşılacağı gibi bir aile taşlaması. 1973 yılında başlayan dizinin hikayesi, yetmişli yılların giysileri, müzikleri ve atmosferi içerisinde Amerikan aile yapısını, dönemin sosyal ve politik yaşantısını eğlenceli bir dil ile ele alıyor. Komedyen Bill Burr’un kendi yaşam öyküsünden, çocukluğundan esinle yarattığı dizi, diğer animasyon dizilerden farklı olarak oldukça gerçekçi bir olay örgüsüne sahip. Yetmişli yılların nostaljik atmosferini sevenlerin kaçırmaması gereken bir aile taşlaması.





The Midnight Gospel

Listenin en çiçeği burnunda dizisi The Midnight Gospel çok yakın bir tarihte; nisan ayında yayınlanmaya başladı. Sekiz bölümden oluşan dizi oldukça ilginç bir kurguya sahip. F is For Family olay örgüsünü ne kadar önemsiyorsa The Midnight Gospel olay örgüsünü bir o kadar umursamıyor. Çoklu uzay evreninde yayın yapan Clancy, her gün başka bir evrene, her gün başka bir avatarı giyerek gidiyor ve gittiği yerlerde ilginç röportajlar yapıyor. Etrafında dönen savaş, ölüm, kıtlık gibi olaylara rağmen sakin bir sesle hayata dair temaları konuşan Clancy, bir podcast yayıncısını andırıyor. Görselleri ve renkleri ile büyülü bir yolculuğa çıkaran dizi ilginç diyalogları ile bir solukta izlenecek cinsten.





