Zeytin Ağacı'nın 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı! İşte fragmanı ve yayın tarihi

'Zeytin Ağacı' ikinci sezon konusu şöyle:

Ayvalık'ta yeni bir hayata başlayan Ada (Tûba Büyüküstün), Leyla (Seda Bakan) ve Sevgi’nin (Boncuk Yılmaz) karşısına yepyeni sorunlar çıkar. Ada, bir yanda bilim dünyasıyla, diğer yanda ailesinin geçmişiyle uğraşırken, Leyla ise yeni bir iş kurmaya çalışmaktadır. Sevgi'nin ise bu sefer yakınlarından bile sakladığı bir sırrı vardır.