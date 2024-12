Zoom: 2024’ün veda ritüeli

Culpa tuya

Prime Video

Noah ve Nick’in aralarındaki aşk, tüm engellere rağmen sarsılmaz görünmektedir. Ebeveynlerinin onları ayırma çabalarına karşın, aralarındaki güçlü bağ her geçen gün daha da derinleşir. Ancak ikisi de hayatlarında yeni bir döneme adım atmaktadır. İş hayatının zorlukları ve üniversite ortamının getirdiği yeni insanlarla tanışma fırsatları, her ikisini de farklı yönlere çekmektedir. Her ne kadar aralarındaki sevgi güçlü olsa da, hayatlarına giren bu yeni unsurlar, ilişkilerinde beklenmedik sınavlara ve sorgulamalara neden olacaktır.