Zoom: 2024’ün veda ritüeli
Dijital platformlarda heyecanla beklediğimiz Squid Game'in 2. sezonu belirdi. Festivaller, etkinlikler, filmler ve yeni çıkan kitaplarla 2024' e veda ediyor, yeni yıla "merhaba" diyoruz.
Elele Aralık 2024 - Ocak 2025 sayısından
Hazırlayan: İrem Naz Güvel
Squid Game (2. Sezon)
Netflix
Kalamar Oyunu’nu kazandıktan üç yıl sonra Oyuncu 456 yani Gi-hun, ABD’ye gitmekten vazgeçer ve oyuna bir kez daha katılmaya karar verir. Gi-hun, hayatta kalma temalı gizemli oyuna yeniden dahil olarak 45,6 milyar wonluk ödül için yeni oyuncularla bir kez daha ölüm kalım mücadelesine girişir. İlk sezondan Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo geri dönerken, yeni sezonun geniş oyuncu kadrosunda Yim Si-wan, Kang Ha-neul ve Park Gyu-young gibi yeni isimler yer alıyor.
Culpa tuya
Prime Video
Noah ve Nick’in aralarındaki aşk, tüm engellere rağmen sarsılmaz görünmektedir. Ebeveynlerinin onları ayırma çabalarına karşın, aralarındaki güçlü bağ her geçen gün daha da derinleşir. Ancak ikisi de hayatlarında yeni bir döneme adım atmaktadır. İş hayatının zorlukları ve üniversite ortamının getirdiği yeni insanlarla tanışma fırsatları, her ikisini de farklı yönlere çekmektedir. Her ne kadar aralarındaki sevgi güçlü olsa da, hayatlarına giren bu yeni unsurlar, ilişkilerinde beklenmedik sınavlara ve sorgulamalara neden olacaktır.
SİNEMA
Evcilik
Ege kıyılarında, küçük ve huzurlu bir otel olan Evcilik’e, hayatlarının monotonluğundan bunalmış genç çift Filiz ve Fırat gelir. Otelin sahipleri, yaşça büyük Özkan ve genç eşi Aysun, doğal ve sınırsız bir aşk yaşamaktadır. Birbirlerine “Kınalı” ve “Duman” takma isimleriyle hitap eden çiftin aksanı ve samimiyeti, Filiz ve Fırat’ın ilgisini çeker. Çift, köylü çiftin aşklarını taklit etmeye başlar, ancak bu oyuna tanık olan Aysun ve Özkan, kendilerini aşağılanmış hissederler ve otel, cinsel, sınıfsal ve kültürel gerilimlerin patlak verdiği bir alan haline gelir. Ümit Ünal’ın yönettiği Evcilik’in kadrosunda Nejat İşler, Öykü Karayel ve Fatih Artman yer alıyor.
Mickey 17
Parazit filmiyle sinemaya damga vuran yönetmen Bong Joon-ho’nun merakla beklenen yeni filmi Mickey 17, yeni yılın ilk ayında vizyona giriyor. Edward Ashton’ın Mickey7 adlı romanından uyarlanan filmde Mickey Barnes, Dünya’dan uzaklaşmak ister ve bir uzay görevinde tehlikeli görevler için seçilen, bedeni ölürse yenilenebilen, hafızası büyük ölçüde bozulmamış bir “harcanabilir” olmak için başvuruda bulunur. Ancak bir görevde işler ters gider ve Mickey’nin iki klonu da yanlışlıkla hayatta kalır. Filmde Mickey’i Robert Pattinson canlandırırken ona Toni Collette ve Naomi Ackie eşlik ediyor.