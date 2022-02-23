Son Nefesime Kadar konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım
Bu yılın yeni dizilerinden birisi daha izleyici ile buluşmak için geri sayıma geçti. Bu akşam Fox TV’de ekranlara gelecek olan Pastel Film imzalı Son Nefesime Kadar konusu nedir? Oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlandı? Yakından bakalım
Diziseverlerin merakla beklediği Son Nefesime Kadar bugün saat 20.00’de Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hem hikayesi hem de oyuncu kadrosu ile çok dikkat çeken dizinin senaryosunu Hatice Meryem, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş üstleniyor. Pastel Film imzalı Son Nefesime Kadar konusu nedir? Oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlandı? Yakından bakalım
SON NEFESİME KADAR DİZİSİ KÜNYE
Kanal: FOX TV
Yayın günü: Çarşamba
Dizinin özeti: Son Nefesime Kadar; kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.
Başrol oyuncuları: Nurgül Yeşilçay , Emre Kınay, Ertan Saban
Yönetmen: Deniz Çelebi Dikilitaş
Senaryo: Hatice Meryem
SON NEFESİME KADAR KONUSU
Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder’in hapisten çıktığını duyana kadar.
Mihri, Ejder’in serbest kaldığını duyduğu an adeta çılgına döner. Artık tek düşüncesi onu yakalamak, adaleti tesis etmek ve kendi kızının başına gelen felaketin bir başka masumun daha başına gelmesine mani olmaktır. Mihri sezgilerine güvenir ve onun peşine düşer.
Mihri sezgilerinde haklıdır. Ejder gerçekten de hapisten çıkar çıkmaz korkunç bir suça bulaşır. Mihri onu engellemek, onu durdurmak için mesleğini, hatta canını ortaya koyar.
Ancak Ejder ile Mihri’yi birbirine bağlayan ve sonsuza kadar kopmayacak bir bağ daha vardır. Bu küçük Umut’tur. Mihri bir yandan dağılan ailesinin parçalarını toplamaya çalışırken, bir yandan da torununu kaybetmemek için büyük bir mücadeleye girer.
SON NEFESİME KADAR OYUNCULARI
- Nurgül Yeşilçay - Mihri
- Emre Kınay - Ferzan
- Ertan Saban - Vedat
- Rojda Demirer - Gökçe
- Begüm Birgören - Emel
- Emre Bey - Ejder
- İpek Filiz Yazıcı - Hazan
- Baran Bölükbaşı - Ozan
- Bülent Alkış - Cihangir
- Ahmet Saraçoğlu - Taner
- Aysun Metiner - Şükran
- Yeliz Akkaya - Suzan
- Türkü Su Demirel - Saliha
- Elif Ceren Balıkçı - Ceylan
SON NEFESİME KADAR HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?
Son Nefesime Kadar dizisi, BC’nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinden uyarlandı.
SON NEFESİME KADAR DİZİSİ FRAGMANI