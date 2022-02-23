Son Nefesime Kadar konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım

Diziseverlerin merakla beklediği Son Nefesime Kadar bugün saat 20.00’de Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hem hikayesi hem de oyuncu kadrosu ile çok dikkat çeken dizinin senaryosunu Hatice Meryem, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş üstleniyor. Pastel Film imzalı Son Nefesime Kadar konusu nedir? Oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlandı? Yakından bakalım

SON NEFESİME KADAR DİZİSİ KÜNYE

Kanal: FOX TV

Yayın günü: Çarşamba

Dizinin özeti: Son Nefesime Kadar; kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.

Başrol oyuncuları: Nurgül Yeşilçay , Emre Kınay, Ertan Saban

Yönetmen: Deniz Çelebi Dikilitaş

Senaryo: Hatice Meryem

SON NEFESİME KADAR KONUSU

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder’in hapisten çıktığını duyana kadar.

Mihri, Ejder’in serbest kaldığını duyduğu an adeta çılgına döner. Artık tek düşüncesi onu yakalamak, adaleti tesis etmek ve kendi kızının başına gelen felaketin bir başka masumun daha başına gelmesine mani olmaktır. Mihri sezgilerine güvenir ve onun peşine düşer.

Mihri sezgilerinde haklıdır. Ejder gerçekten de hapisten çıkar çıkmaz korkunç bir suça bulaşır. Mihri onu engellemek, onu durdurmak için mesleğini, hatta canını ortaya koyar.

Ancak Ejder ile Mihri’yi birbirine bağlayan ve sonsuza kadar kopmayacak bir bağ daha vardır. Bu küçük Umut’tur. Mihri bir yandan dağılan ailesinin parçalarını toplamaya çalışırken, bir yandan da torununu kaybetmemek için büyük bir mücadeleye girer.

SON NEFESİME KADAR OYUNCULARI

Nurgül Yeşilçay - Mihri

Emre Kınay - Ferzan

Ertan Saban - Vedat

Rojda Demirer - Gökçe

Begüm Birgören - Emel

Emre Bey - Ejder

İpek Filiz Yazıcı - Hazan

Baran Bölükbaşı - Ozan

Bülent Alkış - Cihangir

Ahmet Saraçoğlu - Taner

Aysun Metiner - Şükran

Yeliz Akkaya - Suzan

Türkü Su Demirel - Saliha

Elif Ceren Balıkçı - Ceylan

SON NEFESİME KADAR HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?

Son Nefesime Kadar dizisi, BC’nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinden uyarlandı.

SON NEFESİME KADAR DİZİSİ FRAGMANI