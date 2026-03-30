Sophie Turner'ın "Tomb Raider" setinde sakatlanmasının ardından çekimlere ara verildi
"Tomb Raider"ın başrol oyuncusu Sophie Turner'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle, merakla beklenen dizinin çekimlerine ara verildi. Prime Video, Turner’ın iyileşme sürecine göre prodüksiyonun en kısa sürede yeniden başlayacağını duyurdu. İşte detaylar...
Oyun dünyasının efsanevi karakteri Lara Croft, Prime Video ekranlarında yeniden hayat bulmaya hazırlanırken çekimlerden beklenmedik bir haber geldi. Dizinin başrol oyuncusu Sophie Turner’ın bir sakatlık geçirmesi üzerine, merakla beklenen "Tomb Raider" uyarlamasının prodüksiyonuna ara verildiği doğrulandı.
PRODÜKSİYONA ZORUNLU ARA
Variety’nin aktardığı bilgilere göre, çekimleri geçtiğimiz ocak ayında başlayan dizinin setinde, Sophie Turner’ın eski bir sırt sakatlığı nüksetti. İngiliz basınına yansımalar, bu durumun prodüksiyon takvimini bir aydan altı aya kadar uzatabileceğini işaret etse de Prime Video cephesinden daha sakin bir açıklama geldi. Platform temsilcisi, Turner’ın "hafif bir sakatlık" geçirdiğini ve önlem amaçlı verilen bu aranın, oyuncunun sağlığına kavuşması için kısa süreli bir mola olduğunu belirtti.
PHOEBE WALLER-BRIDGE İMZALI BİR UYARLAMA
"Fleabag" dizisiyle büyük başarı yakalayan Phoebe Waller-Bridge’in kaleme aldığı ve yürütücü yapımcılığını üstlendiği dizi, şimdiden güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Sophie Turner’a eşlik eden isimler arasında Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson ve Celia Imrie gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.
TOMB RAIDER EVRENİ GENİŞLİYOR
Lara Croft karakteri, beyaz perdede daha önce Angelina Jolie (2001) ve Alicia Vikander (2018) tarafından canlandırılmıştı. 1996’da başlayan oyun serisi ise 2026’da çıkacak olan "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" ve 2027’de gelmesi planlanan "Tomb Raider: Catalyst" oyunlarıyla genişlemeye devam edecek.