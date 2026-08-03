'Spider-Man: Brand New Day', 4 günde 927 milyon dolara ulaştı

Tom Holland'ın 'Peter Parker' rolüyle dördüncü kez izleyici karşısına çıktığı film 'Spider-Man: Brand New Day', ABD'de 335 milyon dolarlık açılış rakamıyla ülke tarihinin en iyi ikinci ve Sony Pictures'ın en yüksek açılışını gerçekleştirdi.

Dağıtımcı şirketin verilerine göre film; uluslararası pazarda 73 bin 500'den fazla salonda 572 milyon dolar kazandı. Bu rakamın 121 milyon dolarlık kısmı ise yalnızca Çin pazarından elde edildi.

Tablo genelinde bakıldığında film, ilk hafta sonunda dünya genelinde 1,2 milyar doları aşan 2019 yapımı 'Avengers: Endgame'in ardından tüm zamanların en büyük ikinci küresel açılışını gerçekleştirmiş oldu.

YILIN EN ÇOK HASILAT YAPAN YAPIMI YOLUNDA

Filmin ulaştığı 927 milyon dolarlık açılış, Christopher Nolan imzalı 'Odysseus' yapımının toplam gişesini de 4 gün gibi kısa bir sürede geride bırakmasını sağladı. Üçüncü hafta sonunda 911 milyon dolara ulaşan 'Odysseus'un Ağustos ve Eylül aylarındaki Asya vizyonlarıyla 1 milyar doları aşması beklenirken, yeni 'Örümcek Adam' filminin birkaç gün içinde bu barajı geçerek 2026'nın en çok hasılat yapan filmi olması öngörülüyor.