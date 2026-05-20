Survivor 2026 yarışmacısı Beyza kamptan kaçtı
TV8’in yarışması Survivor 2026’da, büyük finale adım adım yaklaşılırken ada tarihine geçecek bir kural ihlali yaşandı. Rekabetin ve tansiyonun zirve yaptığı Ünlüler-Gönüllüler mücadelesinde, Mavi takım yarışmacısı Beyza’nın gizlice kamptan kaçarak Sercan’ın yanına gitmesi ortalığı ayağa kaldırdı. Olayın ortaya çıkmasının ardından adeta küplere binen Acun Ilıcalı, acil durum konseyini toplayarak yarışmacılara sert uyarılarda bulundu.
Survivor 2026’da eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Mavi Takım yarışmacısı Beyza, kamptan kaçarak ortadan kayboldu. Kamptan kaybolan Beyza herkesi büyük bir merak içerisinde bırakırken, yarışmacının Sercan’ın yanına gittiği öğrenildi.
Gizlice kamptan kaçarak Sercan’ın yanına giden Beyza’nın bu hamlesi Acun Ilıcalı’yı sinirlendirdi. Beyza’nın Sercan’ın yanına kaçması sonrası Ilıcalı, acil durum konseyinde yarışmacılarla bir araya geldi.
Ilıcalı, yaşanan korku dolu dakikaları anlattı. Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Mavi takımdan bir yarışmacımız ortadan kayboluyor. Benimle irtibata geçtiler. Önce 10 dakika bulamadılar, sonra bu süre 30 dakikaya çıktı. Benim ne kadar korktuğumu tahmin ediyorsunuzdur. 30 dakika geçtikten sonra en azından beni çok mutlu eden bir haber geldi ve yarışmacının bulunduğu söylendi.”
Acun Ilıcalı konuşmasının devamında ise "Gördüğümüz sahne kamptan kaçıp Sercan'la muhabbete giden bir Beyza. Karşına çıkacağını düşünerek bir kez daha soruyorum. Öbür kampa gitmenin Sercan'la alakası var mı yok mu?" dedi.