Survivor eleme potasına kim gitti, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

İstanbul finalleri öncesi Survivor'da son ada konseyi dün gece gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyinde, kolyeyi kazanan Nobre, eleme adaylarını belirledi.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Nobre aynı zamanda performans birincisi de olduğu için. iki ismi birden eleme potasına gönderme hakkı kazandı. Nobre eleme adayı olarak Sercan ve Nefise'nin ismini verdi. Böylece Survivor'da haftanın eleme adayları Deniz, Nagihan, Sercan ve Nefise oldu.

DÜELLO EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU

Survivor düello eşleşmesinde Nagihan-Deniz, Sercan-Nefise karşı karşıya gelecek.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık mücadelelerinin başladığı Survivor 2026'da yarışmacılar dün akşam üçüncü defa kendileri için parkura çıktı. Dokunulmazlığı kazanan ismin kendisini garanti altına alacağını oyunda yarışmacılar kıran kırana yarıştı.

Eşleşme mücadelesinde finale Nobre ve Ramazan çıktı. Atışlarda Nobre'nin aldığı son sayı ile bireysel dokunulmazlığı ve kolyeyi Nobre kazandı.