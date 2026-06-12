Survivor'da düelloyu kim kazandı, Deniz mi, Nefise mi elendi?

Büyük final öncesi geri sayımın başladığı Survivor'da eleme düellosu heyecanı ekranlara geldi. Survivor'da bu hafta eleme potasına giren yarışmacılar Deniz, Nefise, Nagihan ve Sercan düelloda karşı karşıya geldi.

Survivor'a kimin veda ettiği ve düelloyu kimin kazandığı 11 Haziran tarihli son bölümde netlik kazandı. Peki, bu hafta Survivor son bölüm kim elendi, kim gitti? İşte, 11 Haziran bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı...

10 olanın kazanacağı eleme düellosunda ilk olarak potadan çıkan isimler Nagihan ve Sercan oldu. Finale ise Deniz ve Nefise kaldı.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Eleme düellosunun finalinde Deniz ve Nefise kaldı. Nefes kesen mücadelede, Nefise 10-9'lık skorla eleme düellosunu kazanarak Survivor'da kalmayı başardı.

Deniz ise elenerek Survivor'a ve hayallerine veda etti.