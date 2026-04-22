Survivor'da dün akşam haftanın 2. eleme adayı kim oldu?
Survivor 2026'nın 21 Nisan Salı akşamı yayınlanan son bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için Kırmızı ve Mavi takım parkurda karşı karşıya geldi. Rekabetin ardından toplanan ada konseyindeki oylama sonucunda, haftanın yeni eleme adayı belirlendi. İşte haftanın ikinci eleme adayı...
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2026'nın son bölümünde Kırmızı ve Mavi takımlar, haftalık dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Eleme potasına girmemek ve avantaj yakalamak adına sergilenen mücadelenin sonunda, rakibine karşı üstünlük sağlayan Mavi takım galibiyete ulaştı.
ELEME POTASINA GİDEN TAKIM
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım, Survivor 2026'da haftanın gidişatını belirlemek üzere ada konseyine gitti. Takım içinde yapılan oylama sonucunda, rakiplerine kıyasla daha fazla oy alan isim haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi. Mavi takımın galibiyetle korunduğu bu süreçte, Kırmızı takımın gerçekleştirdiği oylama ile eleme potası şekillenmeye devam etti.
HAFTANIN 2. ELEME ADAYI
Kırmızı takımda gerçekleştirilen ada konseyi oylaması sonucunda, Lina haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi. Bu gelişmeyle birlikte, daha önce potaya giren Beyza'nın ardından Lina'nın da ismi netleşmiş oldu. Survivor 2026'da haftanın eleme listesi böylece Beyza ve Lina şeklinde şekillendi.