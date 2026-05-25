Survivor'da dün akşam Can mı, Beyza mı elendi?
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler macerasında büyük finale doğru geri sayım devam ederken, dün akşam (24 Mayıs Pazar) ekranlara gelen konsey ve nefes kesen eleme düellosuyla adaya veda eden isim netlik kazandı. Peki, 24 Mayıs Survivor kim gitti, Beyza mı Can mı elendi? Dün akşam Survivor eleme düellosunu kim kazandı? İşte detaylar...
Survivor'da eleme düellosu heyecanı ekranlara geldi. Survivor'da bu hafta eleme potasına giren yarışmacılar Beyza, Sercan, Ramazan ve Can Berkay düelloda karşı karşıya geldi.
10 olanın kazanacağı eleme düellosunda ilk olarak potadan çıkan yarışmacı Ramazan oldu. Beyza ve Sercan karşılaşmasında, Sercan oyundan çekilmek istediğini söyledi.
Ancak Beyza'nın ikna etmesiyle Sercan parkura geri döndü. Atışlarda 8-1'lik skorla Sercan oyunu kazanarak eleme potasından çıktı. Böylece finale Can ve Bayza kaldı.
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Eleme düellosunun finalinde Beyza ve Can karşı karşıya geldi. Son turda Can'ın aldığı sayı ile Can 10-7'lik skorla düelloyu kazandı. Böylece Survivor 2026'ya veda eden isim Beyza oldu.