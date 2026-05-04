Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı, yarışmaya kim veda etti?
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler macerasında bir hafta daha geride kalırken, dün akşam (3 Mayıs 2026) yayınlanan bölümde hem gözyaşları hem de veda rüzgarları esti. Survivor son bölümde halk oylaması sonucu açıklandı ve elenen isim de açıklandı. Peki Survivor'da kim elendi, dün akşam kim gitti, aile oyunu iletişim ödülünü hangi takım kazandı? İşte detaylar...
Survivor 2026 3 Mayıs Pazar günü yarışmacılar, aile oyunu 2. aşaması için parkurda mücadele etti. Sezonun en büyük iletişim ödülü iki aşamalı olarak oynandı.
ÜNLÜLER KAZANDI
Heyecanla takip edilene ve nefeslerin tutulduğu iletişim oyunu finalinde kazanan taraf ünlüler takımı oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da Barış ve Osman Can düello etabının ardından halk oylamasına kalmıştı. Oylama sonucu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.
OSMAN CAN ELENDİ
Bu hafta Survivor'a veda eden isim Osman Can oldu.