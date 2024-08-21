Taro Emir Tekin: Yalı Çapkını'na veda ettim

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'na ikinci sezonda Halis Ağa'nın torunu Kaya rolüyle dahil olan Tarık Emir Tekin, diziye veda ettiğini açıkladı.

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Taro Emir Tekin: Yalı Çapkını'na veda ettim - Resim : 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nda 3. sezon için kadroda değişiklikler yaşanmaya başladı.

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Taro Emir Tekin: Yalı Çapkını'na veda ettim - Resim : 2

Çok yakında üçüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Yalı Çapkını'ndan bir ayrılık haberi geldi.

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Taro Emir Tekin: Yalı Çapkını'na veda ettim - Resim : 3

19 Ağustos akşamı evlenen rol arkadaşları Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın düğününe katılan Taro Emir Tekin, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

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Taro Emir Tekin: Yalı Çapkını'na veda ettim - Resim : 4

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını dizisinde Kaya rolüne hayat veren Tekin, diziye veda ettiğini duyurdu.