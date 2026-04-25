Taşacak Bu Deniz son bölümde neler oldu? 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT 1'in sevilen yapımı Taşacak Bu Deniz, 25. bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitlerken, gözler 26. bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Taşacak Bu Deniz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu? İşte detaylar...
Taşacak Bu Deniz dizisi, dün akşam 25. bölümünde yaşanan gelişmeleriyle yeni bölüm öncesi heyecanı artırdı.
Dizinin 26. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda görüldüğü kadarıyla köyde işler yoluna girmeye başlıyor.
Taşacak Bu Deniz son bölümde ne oldu?
Esme ve Eleni güçlerini birleştirerek Şerif’in Koçari’de neden olduğu büyük kaosu yönetmeye çalıştı. Şerif’in bütün köyü zehirleyip Esme’yi almaya gelmesi olayların büyümesine neden olurken, Adil’in kurduğu plan devreye girdi. Fadime, bir yandan İso için büyük endişe yaşarken diğer yandan abisiyle birlikte Şerif’in adamlarına karşı savaştı. Eleni ise ambulanslar gelene kadar bir triyaj alanı kurarak zehirlenen insanları kurtarmaya çalıştı. Öte yandan zehirlenen Oruç, elindeki son ilacı kendi canını hiçe sayarak Gezep’i kurtarmak için kullandı.
Esme’nin sakladığı büyük sır, Adil’in dikkatini çekti. Adil, Esme’nin korkmadığını görünce gerçeğin peşine düştü. Zarife’nin geçmişte yaptığı hataların ortaya çıkması da bölümün dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Eleni ise gerçeği araştırmaya devam etti. Bölüm finalinde ise Koçari ve Furtuna köyleri, Adil’in Şerif’e vereceği cezayı görmek için bir araya geldi.
Oruç, İso ile Fadime'nin evliliğinin sebebini öğrendi. İso ve Fadime ise Oruç'un önünde birbirlerini sevdiklerini itiraf ettiler. İtirafın ardından Oruç, Eyüphan için geri dönüşü olmayan bir plan hazırladı. Dizinin son bölümünde yaşanan olaylar artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının habercisi oldu.