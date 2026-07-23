Taşacak Bu Deniz’de yeni gelişme: Soyağacındaki oyuncu diziye geliyor

'Taşacak Bu Deniz' dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezona damga vuran ve milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen TRT 1’in sevilen dizisi, yeni sezonuyla büyük bir sürprize hazırlanıyor.

Gezep karakterini oynayan Onur Dilber'in diziden çıkarılmasıyla gündeme gelen dizi, şimdi ise yeni oyuncu heyecanıyla dikkatleri çekti. Peki, “Taşacak Bu Deniz” dizisinin ikinci sezonu ne zaman başlayacak? Yeni sezonda izleyicileri hangi sürprizler bekliyor?

FATİH FURTUNA İLK 13 BÖLÜMDE YOK

Yeni sezon çekimleri eylül başında başlayacak. Dizinin Fatih Furtunası’nın ilk 13 bölümde yer almayacağı öğrenildi.

Esme ve Adil'in evliliğinde fırtınalar estirecek bir karakter, Taşacak Bu Deniz'e dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ekibe yeni katılacak karakterlerinin başında diziye heybetli bir giriş yapacak olan Emriye Hala geliyor.

EMRİYE HALA DENGELERI DEĞİŞTİRECEK

“Taşacak Bu Deniz”in yayınlanan soyağacında da adı geçen Emriye, Adil’in halası olarak seyirci karşısına çıkacak. Esme’ye (Deniz Baysal) kök söktüreceği ve dengeleri değiştireceği konuşulan halayı kimin oynayacağı merak konusu oldu.

Diziye ayrıca Timur Volkov’un (Celil Nalçakan) oğlu da gelecek.