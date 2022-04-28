Senaryosunu ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Tatlım Tatlım 2017'de vizyona girmişti. Film, beyaz perdenin ardından Star TV ekranlarında saat 20:00'de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Tatlım Tatlım filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Tatlım Tatlım filmi nerede çekildi? Yakından bakalım:

TATLIM TATLIM FİLMİNİN KONUSU NE?

Tatlım Tatlım filminde aynı partide tanışan 4 ayrı çiftin yaşadıkları komik bir dille ele alınıyor. Dört ayrı çift aynı partide tanışır ve aralarında tatlım-tatlım bir ilişki başlar ise.. Ve bu haybeden gerçeküstü bir aşk ise... İlişkinin her evresi bir durum komedisi iken, bir an hoşlanılıp ardından hemen didişilir ise... Akla şöyle bir soru gelebilir mi: Ey sevgili sevgililer sizin aşka işiniz yok mu?

TATLIM TATLIM OYUNCULARI KİMLER?

Gupse Özay

Büşra Pekin

Aylin Kontente

Şebnem Bozoklu

Bülent Emrah Parlak

Çağlar Çorumlu

Serkan Keskin

Fatih Artman

TATLIM TATLIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tatlım Tatlım filminin çekimleri İstanbul'da yapıldı.