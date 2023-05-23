Tetikçinin Oğlu ne zaman sezon finali yapacak?

FOX ekranlarında yayınlanan Tetikçinin Oğlu dizisinde başrolleri Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’un yanı sıra Genco Özak, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin ve Baran Can Eraslan'ın paylaşıyor. Diziler tek tek sezon finaline girerken Tetikçinin Oğlu dizisi için de tarih belli oldu.

Çukur' dizisinin senaristi Gökhan Horzum'un kaleme aldığı 'Tetikçinin Oğlu' dizisinin sezon finali belli oldu. O3 Medya ve Same Film’in ortak çektiği dizinin bu sezon 8 bölümü çekildikten sonra sezon tatiline çıkması planlanıyordu. Geçen haftaki bölümü ekrana gelmeyen dizinin 7'nci bölümü çekildikten sonra ekip İstanbul’a döndü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin devam etmeyeceği veya başrollerle ilgili değişiklik yapıp yola devam edileceği şeklinde iddialar da bulunuyor.