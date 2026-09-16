Tuzlu Kahve 4. bölüm fragmanı yayınlandı

ı. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin yeni bölüm tanıtımında Derin ile Mehmet arasındaki ayrılık rüzgârları devam ederken, Derin'in kariyerine odaklanma kararı dikkat çekiyor. Peki Tuzlu Kahve 4. bölümde neler olacak, yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta?

TUZLU KAHVE 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tuzlu Kahve 4. bölüm fragmanı, Derin ve Mehmet cephesinde tansiyonun düşmeyeceğinin sinyallerini veriyor.

İkilinin ilişkisinde yaşanan ayrılığın ardından Derin'in kendi hayatına odaklanmak istemesi hikâyenin yönünü değiştirecek gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.

Derin'in aldığı kariyer kararının yalnızca kendi geleceğini değil, Mehmet ile ilişkisini de nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

DERİN VE MEHMET NEDEN AYRILDI?

Fragmanda kuaförde yaşanan olayların izlerinin sürüldüğü görülürken, ayrılığa giden süreçte neler yaşandığına ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkabileceğinin sinyalleri veriliyor.

Aile içindeki konuşmalarda Derin'in duyguları da gündeme geliyor. “Derin aşık olmuş” sözleri tanıtımın dikkat çeken bölümlerinden biri olurken, Mehmet ile annesi arasındaki diyaloglar da yeni bölümün aile cephesinde hareketli geçeceğini gösteriyor.

Derin'in yeni bölümdeki en önemli kararlarından biri iş hayatına ilişkin olacak.

Yaşadıklarının ardından kendi geleceğine yön vermek isteyen Derin, kariyerini öncelik haline getirmeye karar veriyor. Bu gelişmenin Mehmet'le arasındaki duygusal bağ üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise bölümün önemli soru işaretlerinden biri.

Mehmet cephesinde de aile ile Derin arasındaki denge öne çıkıyor. Mehmet'in hem ailesiyle ilişkisini korumaya çalışması hem de Derin'e yönelik duygularıyla yüzleşmesi bekleniyor.

Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünün Salı günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.