Tuzlu Kahve'nin Feryal'i Nebahat Çehre kimdir? Nebahat Çehre kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, 1 Eylül 2026 Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam ve Sarp Apak gibi isimleri buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda usta oyuncu Nebahat Çehre de yer alıyor.

Yıllardır Türk sineması ve televizyonunun en tanınan isimlerinden biri olan Çehre, dizide Feryal İpekli karakterini canlandırıyor. Dizinin ekrana gelmesiyle birlikte izleyiciler, "Tuzlu Kahve Feryal kim?", "Nebahat Çehre kimdir?", "Nebahat Çehre kaç yaşında?" ve "Nebahat Çehre nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. Çehre'nin özellikle Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl gibi unutulmaz yapımlardaki rolleri de yeniden gündeme geldi. İşte Tuzlu Kahve'nin Feryal'i Nebahat Çehre'nin hayatı, yaşı, memleketi ve oyunculuk kariyeri...

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Tuzlu Kahve'nin Feryal'i Nebahat Çehre Kimdir?

Asıl adı Hilal Nebahat Çehre olan Nebahat Çehre, Türk sinema ve dizi oyuncusu, model ve şarkıcıdır. 15 Mart 1944 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Çehre, genç yaşta modellik ve güzellik yarışmalarıyla sanat dünyasına adım attı. 1960 yılında Türkiye Güzeli seçilen oyuncu, yarışmanın ardından aldığı teklifler sayesinde sinema sektörüne yöneldi.

1960'lı yıllardan itibaren çok sayıda sinema filminde rol alan Nebahat Çehre, uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca farklı karakterlere hayat verdi. Yeşilçam döneminin önemli kadın oyuncularından biri olan Çehre, ilerleyen yıllarda televizyon dizilerinde de başarılı performanslara imza attı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör NebahatÇehre (@nebahatcehre)'in paylaştığı bir gönderi

Özellikle 2000'li yıllarda rol aldığı dizilerle yeni kuşak izleyicilerin de yakından tanıdığı bir oyuncu haline gelen Nebahat Çehre, Aşk-ı Memnu'daki Firdevs Yöreoğlu ve Muhteşem Yüzyıl'daki Valide Sultan rolleriyle hafızalarda yer etti.

2026 yılında ise yeniden televizyon ekranlarına dönen usta oyuncu, Tuzlu Kahve dizisinde Feryal İpekli karakterini canlandırıyor.

Nebahat Çehre Kaç Yaşında?

15 Mart 1944 doğumlu olan Nebahat Çehre, 1 Eylül 2026 itibarıyla 82 yaşındadır.

Çehre, 2026 yılında oyunculuk kariyerinde 60 yılı aşkın bir dönemi geride bırakmış durumda. 1960'ların başında sinemaya adım atan sanatçı, farklı dönemlerde sinema, televizyon, müzik ve modellik alanlarında çalışmalar yaptı.

Nebahat Çehre'nin doğum yılı konusunda bazı internet kaynaklarında farklı bilgiler görülebilse de güncel biyografi kaynaklarında 15 Mart 1944 tarihi öne çıkıyor. Bu bilgiye göre oyuncu 2026 yılında 82 yaşındadır.

Nebahat Çehre Nereli?

Nebahat Çehre Samsunludur. 15 Mart 1944 tarihinde Samsun'da doğan oyuncunun gerçek adı Hilal Nebahat Çehre'dir.

Gençlik yıllarında güzellik yarışmasına katılan Çehre, 1960 yılında Türkiye Güzeli seçilmesinin ardından sanat dünyasına yöneldi. Modellik ve mankenlik çalışmalarıyla başlayan kariyeri, kısa süre içerisinde sinemaya uzandı.