Uzak Şehir 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı, 60. bölümde neler oldu?

UZAK ŞEHİR 60. BÖLÜM ÖZETİ

Meryem'in eski kocası, Alya için tehdit oluşturmaya başlayınca Cihan, onu korumak için tüm önlemleri alır. Alya ise Boran'la yaptığı anlaşmayı çiğnememek adına Cihan'a karşı direnir ve oğlundan ayrı kalmamak için süreci kendi bildiği şekilde yönetmeye karar verir.

Öte yandan Cihan ve Alya'nın desteğini alan Kaya, kaçırdığı bebekle ilgili şüphelerini ortadan kaldırmak için DNA testi yaptırır. Bu sırada konağa adım atan Müjgan da Meryem'in konakta kalabilmesi için tehlikeli bir hamle yapar. Bu hamleyi sezen Sadakat ise içine düşen şüpheyi büyütmeye karar verir.