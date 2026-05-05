Uzak Şehir 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı, 60. bölümde neler oldu?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, dün akşam ekranlara gelen son bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Peki, Uzak Şehir 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu? İşte detaylar...
4 Mayıs Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan ve aksiyonun bir an bile durmadığı 60. bölümün ardından, izleyiciler "Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna kilitlendi.
Kanal D ile takip edilen Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
UZAK ŞEHİR 60. BÖLÜM ÖZETİ
Meryem'in eski kocası, Alya için tehdit oluşturmaya başlayınca Cihan, onu korumak için tüm önlemleri alır. Alya ise Boran'la yaptığı anlaşmayı çiğnememek adına Cihan'a karşı direnir ve oğlundan ayrı kalmamak için süreci kendi bildiği şekilde yönetmeye karar verir.
Öte yandan Cihan ve Alya'nın desteğini alan Kaya, kaçırdığı bebekle ilgili şüphelerini ortadan kaldırmak için DNA testi yaptırır. Bu sırada konağa adım atan Müjgan da Meryem'in konakta kalabilmesi için tehlikeli bir hamle yapar. Bu hamleyi sezen Sadakat ise içine düşen şüpheyi büyütmeye karar verir.
Albora'da tüm bunlar yaşanırken, Alya'nın etrafında fark etmediği bir tehlike giderek büyümektedir. Engin'in iyi niyetle yaptığı davetin masum olmaması hem Alya'yı hem de Cihan Deniz'i büyük bir riskin içine sürükler. Cihan, Alya'yı tehlikeden uzak tutmaya çalışırken kontrolü elinde tutmayı başarabilecek midir?