Vizesiz tatil alternatifi: Seul'da görülmesi gereken 10 yer

Güney Kore'ye, Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde aşıları tamamlanmış Türkiye'den ziyaretçiler, daha önce olduğu gibi, vizesiz ve karantinasız şekilde giriş yapabilecekler. Tatilinizde Güney Kore'ye gitmek güzel bir seçenek olabilir. Bu yüzden

Kore Turizm Organizasyonu (KTO), Güney Kore seyahatinde başkent Seul’de deneyimleyebilecekleri 10 yeri sıraladı.

30 bin farklı kelebek bu parkta

2002 yılında Seul’da büyük bir evsel atık toplama bölgesinin yeşil alana dönüştürülmesiyle oluşturulan Dünya Kupası Parkı, içinde 5 farklı parkı barındırıyor. Burada en yüksek tepede yer alan Haneul (Gökyüzü) Parkı, eulalias ve kır çiçekleri ile kaplı göz alıcı bir manzaraya sahip. N Seul Kulesi, Bukhansan Dağı ve Hangang Nehri de olmak üzere Seul'ün nefes kesen manzarasını gören 22 gözetleme noktasına sahip Haneul Parkı, 30 bin farklı türde kelebeğe de ev sahipliği yapıyor.