Vizesiz tatil alternatifi: Seul'da görülmesi gereken 10 yer
Güney Kore'ye vizesiz ve karantinasız girişler devam ediyor. Tatilinizde farklı rotalara gitmek isterseniz Güney Kore hem farklı hem de macera dolu bir seçenek olabilir! Unutulmaz bir tatil için Güney Kore sıradaki rotanız olabilir. Peki Güney Kore'de neler yapılır? İşte Güney Kore'de yapılacaklar:
Güney Kore'ye, Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde aşıları tamamlanmış Türkiye'den ziyaretçiler, daha önce olduğu gibi, vizesiz ve karantinasız şekilde giriş yapabilecekler. Tatilinizde Güney Kore'ye gitmek güzel bir seçenek olabilir. Bu yüzden
Kore Turizm Organizasyonu (KTO), Güney Kore seyahatinde başkent Seul’de deneyimleyebilecekleri 10 yeri sıraladı.
30 bin farklı kelebek bu parkta
2002 yılında Seul’da büyük bir evsel atık toplama bölgesinin yeşil alana dönüştürülmesiyle oluşturulan Dünya Kupası Parkı, içinde 5 farklı parkı barındırıyor. Burada en yüksek tepede yer alan Haneul (Gökyüzü) Parkı, eulalias ve kır çiçekleri ile kaplı göz alıcı bir manzaraya sahip. N Seul Kulesi, Bukhansan Dağı ve Hangang Nehri de olmak üzere Seul'ün nefes kesen manzarasını gören 22 gözetleme noktasına sahip Haneul Parkı, 30 bin farklı türde kelebeğe de ev sahipliği yapıyor.
Güney Kore tarihi, bu müze köyde
Donuimun Müze Köyü, ‘hanok’ yani geleneksel Kore evleri ile Seul mimarisinin tarihi dönemlerini sergileyen binalardan oluşan gerçek bir ‘açık hava müzesi’. Köyde, ziyaretçiler 1900'lerden başlayarak 1980'lere kadar olan tüm mimari stilleri rahatlıkla inceleyebiliyor.
Tarih, kültür ve sanat hepsi burada bir arada: Samcheong-dong
Seul’ün en popüler yerlerinden Samcheong-dong, geleneksel güzellikteki hanok binalarının eşsiz tarihi ile galeri ve kafelerin modernliğini bir araya getirerek, ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer yaşatıyor. Samcheong-dong ziyaretinde mutlaka uğranması gereken noktaların başında Kore kültürünü deneyimleme, öğrenme ve bu kültürün bir parçasıymış gibi hissettiren hanokların bulunduğu Bukchon Hanok Köyü geliyor. Samcheong-dong’da kültür ve sanatın bir arada deneyimlenebileceği en ideal nokta ise Seul Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi. Kore'nin geleneksel mimari konsepti olan "Madang"ı, insanların gelip sosyalleşmek için toplanabilecekleri geniş bir avluyu kullanmasıyla diğer müzelerden ayrılan bu müzede ziyaretçileri paha biçilmez sanat eserlerinin yanı sıra, referans merkezi, proje galeri tiyatrosu ve çok amaçlı salon gibi birçok farklı alanlar da karşılıyor.
En renkli fotoğrafların adresi: Ikseon-dong
1920'lerde kurulan Ikseon-dong Hanok Köyü, ziyaretçilerine modern ve geleneksel unsurların eşsiz bir karışımını sunuyor. Tarihten fırlamış gibi olan Ikseon-dong'da yapılacak en güzel şey ise sokakları keşfetmek... Kıvrılıp dönen dar sokaklar, benzersiz bir şekilde dekore edilmiş mağaza ve kafelerle çevrili. Renkli dükkanlar fotoğraf kareleri için mükemmel bir fon oluştururken mağaza tabelaları ve türünün tek örneği olan duvar resimleri de Ikseon-dong’da yolunuzu bulmanıza yardımcı oluyor.
Demirciler caddesi Seoul Art Space Mullae sanat merkezi oldu
2010 yılında kapılarını, sanat köyü Mullae Creative Village’ı da içerecek şekilde, yerli ile yabancı sanatçılar için yaratıcı bir destek merkezi olarak açan Seoul Art Space Mullae kapsamında, Mullae-dong'da bir zamanlar eski demir dükkanlarının bulunduğu demirciler caddesi, profesyonel bir yaratıcı alan olarak yenilendi. Yenilenen bu alan, yaratıcı her türlü etkinliklere destek verebilen ortak çalışma alanları, çok amaçlı tiyatrolar, kayıt stüdyoları ve seminer odaları içerecek şekilde tasarlandı.