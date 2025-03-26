'Yalı Çapkını' dizisi finalinde yaşanacaklar ortaya çıktı

Dizide, izleyicinin 3 sezondur beklediği olay gerçekleşecek ve sonunda 'Seyran' ve 'Ferit'in bir kızları olacak. Ve zaman atlaması ile de 'Duru'nun 5 yaşındaki hali ekrana gelecek. Bu arada 'Duru'ya minik oyuncu Sara Yılmaz hayat veriyor.