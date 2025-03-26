'Yalı Çapkını' dizisi finalinde yaşanacaklar ortaya çıktı
101. bölümde final yapacağı kesinleşen Yalı Çapkını dizisinde son bölümde neler yaşanacağı ortaya çıktı.
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İlk sezon yakaladığı başarılı reytingleri ikinci ve üçüncü sezon tutturamayan 'Yalı Çapkını' dizisi için final kararı alındı.
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'Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda da fazla reyting almasıyla başa çıkamayan dizi hikayesini 101. bölümde sonlandıracak.
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Dizide, izleyicinin 3 sezondur beklediği olay gerçekleşecek ve sonunda 'Seyran' ve 'Ferit'in bir kızları olacak. Ve zaman atlaması ile de 'Duru'nun 5 yaşındaki hali ekrana gelecek. Bu arada 'Duru'ya minik oyuncu Sara Yılmaz hayat veriyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin final çekimlerinin arefe günü bitmesi bekleniyor. Ancak Mert Ramazan Demir askere gideceği için onun sahneleri daha önce tamamlandı.