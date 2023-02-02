Her hafta cuma günü Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerindeki 'Yalı Çapkını'nın son bölümlerinde Pelin karakterine ağırlık verilmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Eleştiriler sonrası dizide senaryo değişikliğine gidildiği iddia edildi.

Yalı Çapkını dizisinde senaryo değişikliği iddiası

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını dizisinin fanları haftalardır senaryoda Pelin (Buçe Buse Kahraman) karakterinin hikâyesinin öne çıkarılmasından rahatsızdı. Bu hafta son dakika bir gelişme oldu ve dizinin bölüm finali değiştirildi.

Altuntaş'ın haberine göre ilk finalde Ferit’in İfakat’la konuşup boşanmak istediğini ailesine iletmesi istediği sahneler vardı. Üstelik bu sözlere Seyran kapıda kulak misafiri oluyordu. Seyircilerin sosyal medya baskısı başarılı oldu ve diziye revize sahne yazıldı. Final değiştirildi. Seyran’ın (Afra Saraçoğlu), Ferit’in (Mert Ramazan Demir) tüm engellemelerine rağmen yalıyı basıp Pelin’in saçını çektiği sahne çekildi.

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Kazım’ın vurulduğunu ve Ferit’in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım’ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit’in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin’in durumu Seyran’a beklenmedik bir karar aldırır.