Yalı Çapkını seti başladı: Mert Ramazan Demir'e sürpriz partner!
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda 3. sezon hazırlıkları başladı. 13 Eylül'de başlayacak dizide Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit karakterinin partneri için yeni isimler gündeme geliyor.
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Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi üçüncü sezon çekimleri başladı.
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2 yıllık bir zaman atlaması ile başlayacak olan Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'ın boşanıp yollarını ayırdığı ortaya çıktı.
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YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?
Dizinin 74. bölümü zaman atlaması ile başlayacak. Seyran’ın hastalığı üzerinden 2 sene geçmiş, bu geçen senelerde ise yalı sakinlerinin hayatında çarpıcı değişimler olmuştur.
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Hikayesine eşlik edecek yeni ve birbirinden renkli karakterleri ve heyecan dolu gelişmeleriyle Yalı Çapkını, üçüncü sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitleyecek.