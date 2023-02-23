Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını bu hafta var mı?

6 Şubat Pazartesi günü yaşanan ve ülkemizde derin bir üzüntüye neden olan depremlerin ardından dizilere bir süre ara verilmişti. Söz konusu ara nedeniyle Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisi de iki haftadır yayınlanmadı.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını yeni bölüm tarihi belli oldu. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını 24 Şubat Cuma günü 21. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.

YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seyran ile konuştuktan sonra duyduklarından hem öfkelenen hem de etkilenen Halis Ağa, yalıda ve işyerinde yeni kurallar getirir. Ferit’i de işlere dahil eden Halis Ağa’nın sözleri çok ağır olur. Seyran ise kendinden beklenmeyen bir hamle yapar. Suna ile Abidin’in arasındaki duygular yoğunlaşır.

YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM FRAGMANI