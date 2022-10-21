Yalı Çapkını'nın sırrı ne? Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir yanıtladı

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesini yazdığı Yalı Çapkını dizisi Cuma günleri ilgiyle takip ediliyor. Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir NTV ekibine diziyi anlattı. Dizinin oyuncuları setin en'lerini de açıkladı.

Dizi neden çok izleniyor, neden çok sevildi, sizce bu işin bir sırrı var mı?

Mert Ramazan Demir: Dizi gerçek bir olaydan oluşan ilginç bir hikaye. Gerçek bir olayın hikayesinden uyarlandığı için çok izlendiğini düşünüyorum"

Afra Saraçoğlu: Sette gerçekten çok keyifli vakit geçiriyoruz. Herkesin birbiriyle olan enerjisi, iletişimi çok güçlü. Bu enerji ve iletişimin insanlara da geçtiğini düşünüyorum. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz.

Siz hayat verdiğiniz karakterin yerinde olsanız dört bölümde yaşanan olaylar karşısında nasıl davranırdınız, tepkiniz ne olurdu?

Saraçoğlu: Hemen hemen aynı tepkileri verirdim.

Sette enerji ve durumlar nasıl, en çok kimlerle vakit geçiriyorsunuz?

M.R.D: Sette herkesle çok iyi anlaşıyorum. Sahnelerimiz çok olduğu için en çok Afra ile vakit geçiriyorum. Afra ile uzun süredir arkadaşız. Çok keyifli geçiyor her şey yolunda. Seyircilere ilgileri için çok teşekkür ediyorum. Onları çok seviyoruz.

A.S: En çok kiminle sahnem varsa onunla vakit geçiriyorum tabii ki Mert.

Unutamadığınız ya da zorlandığınız sahne hangisiydi?

A.S: Her sahne çok zor.

SETİN EN’LERİ:

Mert Ramazan Demir:

En konuşkanı: Emre Altuğ

En komiği: Ersin Arıcı

En ciddisi: Gülçin Santırcıoğlu

En çalışkanı: Hepimiz çok çalışkanız.

En sessiz/Sakini: Doğukan Polat.

Afra Saraçoğlu:

En konuşkanı: Gözde Kansu

En komiği: Doğukan-Mert ve ben olabilirim.

En ciddisi: Çetin Tekindor

En çalışkanı: Herkes çok çalışkan.

En sessiz/Sakini: Komik olduğu kadar Doğukan Polat sessiz ve sakin bir çocuk.