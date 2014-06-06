-Hey, ben buradayım!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sanata farklı açılardan yaklaşan, farklı disiplin ve amaçlarla uğraşan sanatçıların eserlerinden oluşan -Hey, ben burdayım! sergisi Haliç Tersanesi’nde 6 Haziran 2014 günü açılacak

Galerilerin belirli sanatçılarla çalışıyor olmasına, sürekli belirli kişilere fırsat verilmesine ve bu durumun bir kısır döngüye dönüşmesine tepki olarak gerçekleştirilenb sergi alışılmış simalarla dönen çarkın yönünü değiştirmek için; ‘Hey, biz buradayız!’ diyor. Yerli ya da yersiz, her türlü mekânı sergi alanı olarak değerlendirmek ve bu anlamda farkındalık yaratmak düşüncesinde olan sanat ekibi: ''Bir arada bulunduğumuz her yer bir buluşma alanı, sergi mekânı olabilir fikriyatındayız.'' diyerek ziyaretçileri duyarlılığa davte ediyor. Zafer Akşit, Altuğ Alaçlı, Harda Tanrıverdi Birecik, Sefa Çakır, Serap Doğu, Yiğit Dündar, Funda Gürel, Serap Kökten, İlayda Madenci, Duygu Öztürk, Handan Özsoy, Özcan Saraç, Hasan Berk Taşmerdivenli, Burcu Buruk Tosun, Tolga Turan, Meral Yıldız, Saliha Yılmaz gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan bu sıra dışı organizasyon 20 Haziran'a dek hafta içi ve hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında görülebilecek.