Marmara Forum ve Koruncuk Vakfı’ndan korunma ihtiyacındaki çocuklar için anlamlı proje...
Marmara Forum, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Koruncuk Vakfı işbirliğiyle ‘1 Lirayla Değişir Dünya’ kampanyasını hayata geçiren Marmara Forum, tüm ziyaretçilerini, korunma ihtiyacında olan çocuklar için harekete geçmeye ve “daha çok çocuğun yüzünü güldürmek elimizde” demeye davet ediyor.
Koruncuk Vakfı bünyesindeki Çocukköyünde yaşayan 100 çocuğun hayatına anlamlı bir dokunuşta bulunmak isteyenlerin, kampanyaya destek vermek için Marmara Forum’da kurulan interaktif panoya 1 TL bağış yapması yeterli.
Koruncuk Vakfı’dan Genel Müdür Erhan Ongun projeyle ilgili şunları söyledi: “1979’dan beri her çocuğun daha güzel olanaklarla hayata 'merhaba' demesi, daha kaliteli eğitim görmesi, sağlıklı beslenip, sevgi ve şefkatle büyümesi için daha güzel bir dünya inşa etmeye çalışan Koruncuk Vakfı olarak, bu projede Marmara Forum ile el ele veriyoruz. Uzun soluklu olmasını planladığımız sosyal sorumluluk projemizle çocuk köylerinde yaşayan korunma ihtiyacındaki çocuklarımızın dünyaları hakkında toplumda farkındalık yaratılmasını hedefliyoruz.”
‘1 Liraya Değişir Dünya’ projesinin tanıtımı için yapılan toplantıya, cemiyet, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri de katıldı. Koruncukların hayatlarına anlamlı bir katkıda bulunmak için bağış kuyruğuna giren ünlü isimler, “Daha çok çocuğumuzun yüzünü güldürmek, onlara aydınlık bir gelecek vermek hepimizin elinde… Koruncuklar için en küçük bağış bile büyük önem taşıyor. Herkesi, bu projeye destek vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.