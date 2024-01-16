14 Şubat hangi gün? 2024 Sevgililer Günü ne zaman?

Sevgililer Günü her yıl şubat ayı içerisinde dünya genelinde kutlanıyor. Şubat ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte 2024 Sevgililer Günü tarihi de merak edilmeye başladı. Bu özel günde, milyonlarca kişi sevdiği kişiyi mutlu edebilmek adına hediyeler alacak ve çeşitli organizasyonlar yapacak. İşte 2024 Sevgililer Günü tarihi...

14 ŞUBAT HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2024 yılında Sevgililer Günü yani 14 Şubat Çarşamva gününe denk geliyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Peki, Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? Sevgililer Günü'nün en bilinen öykülerinden birine göre İmparator II. Claudius döneminde (MS 270) bir 14 Şubat günü Roma'da bir rahip olan Valentine idam edilmişti.



Milattan önce 4. Yüzyıl'da bir geleneğe göre, her yıl belli bir günde düzenlenen festivalde kura çekerek eşleşen çiftler, gelecek yılın o gününe değin birbirinin sevgilisi olurmuş... İmparator Cladius ise bu özel günden rahatsız olmuş, iyi savaşamadıkları gerekçesiyle sevgililerin birlikte olmasını ve evlenmelerini yasaklamış.

History.com'a göre Claudius'un yönetimi altında Roma çok kanlı seferlere katıldı. İmparator güçlü bir orduya sahip olmak zorundaydı, ancak askerleri birliklerine katılmaya ikna etmekte zorlanıyordu. Claudius, Romalı erkeklerin eşlerine ve ailelerine güçlü bağlılıkları nedeniyle orduya katılmaya isteksiz olduklarına inanıyordu. Bu nedenle Roma'da tüm evlilikleri ve nişanları yasakladı.



Ancak, St. Valentine isimli bir aziz, imparatordan gizli olarak çiftleri evlendirmeye devam etmiş. İmparator bu durumu öğrenince azizi idam ettirmiş. O gün bugündür de St. Valentine adına, öldüğü gün olan 14 Şubat, ''Sevgililer Günü'' olarak kutlanıyor.

İdam edilmeden gardiyanın kızına aşk mektupları yazan Valentine bir de veda notu bırakmış ve altına 'Sevgilinizden' notu düşmüş. Bu meçhul rahibin notları, bugünkü Sevgililer Günü mesajlarının atası olmuş.

History.com'a göre ise gerçekte Aziz Valentine'in kesin kökenleri ve kimliği belirsizdir.