Sıcak ülkelerde, tropikal bölgelerde yetişen bir bitki ve onun meyvesi olan ananas A vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, D vitamini, B6 vitamini, magnezyum ve B12 vitamini içerir.Ananasın

Orta Amerika ve Güney Amerikada yetiştirilen bir bitki ve o bitkinin meyvesi olan ananas Avrupa'ya geldikten sonra birçok yere ithal edilmeye başlanmıştır. Bol lif içeren tropik bir meyvedir. Suyu içilebilir, keserek meyve olarak tüketilebilir, kokteyllere katılabilir, hatta satalara ve yemeklere bile katılarak tüketilebilir. Kesmesi biraz zor olan bu meyvenin içi sarı, dışarısı kahverengidir. Kalp ve damar hastalıklarında, yanık ve yara tedavilerinde, solunum yolu enfeksiyonlarında önemli rol oynayan bromelain enzimi içerdiğinden dolayı çok faydalı bir meyvedir. Hemen hemen her gün tüketilmesi gerekir. Bromelain enziminin bir diğer faydası da sindirime yardımcı olması ve protein ayrıştırıcı olmasıdır. Bu enzim kansere karşı korur. Yüksek miktarda C vitamini içerdiğinden dolayı da bağışıklı güçlendirici etkiye sahiptir. Kış aylarında gribe yakalanmamak için bol miktarda C vitamini tüketmek gerekir.



Ananasın faydaları

Birçok şeye yararı bulunan ananasın faydaları saymakla bitmez. Ananasın faydaları maddeler halinde aşağıdadır.

• Kalp hastalıklarına karşı vücudumuzu korur

• Öksürüğün azalmasına yardımcı olur

• Sindirim sistemini düzenler

• Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur

• Kemiklerin güçlenmesinde etkilidir

• Sinüziti hafifletir hatta geçirebilir

• Saç köklerini besleyerek saçların dökülmesini engeller ve saçlara ve canlılık sağlık kazandırır

• Cildin güzelleşmesi, pürüzsüz olması için gereken vitaminleri içerdiğinden dolayı cildi güzelleştirir

• Bronşlardaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur

• Kan basıncını dengeler

• Gut iltihabını önleyici etkisi görülmüştür

• Bağırsak kurtlarının dökülmesine yardımcı olur

• Kış aylarında hastalıklardan korunmak için gerekli olan C vitamini içerir

• Hipertansiyonun önlenmesine yardımcı olur

• Diş çürümelerinin önlenmesini sağlar, dişleri güçlendirir

• Kemik sağlığına faydalıdır

• Kilo verdirir

• Fazla ödem ve şişkinlikten kurtarır

• Kanserden koruma özelliğine sahiptir

• Bromelain alımını arttırır

• Antioksidan açısından zengindir

• Sarı nokta hastalığını iyileştirme özelliğine sahiptir



Ananas suyu faydaları

• Hazımsızlığın giderilmesini sağlar

• Alerjiyi azaltır

• Kireçlenmeyi önler

• Düzensiz regl dönemlerini düzenler

• Kulak enfeksiyonlarını geçirir

• İdrar söktürücüğü özelliği vardır

• Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar

• Bağırsakların temizlenmesini sağlar

• Stresi azaltmada yardımcı olur

• Diyet yapan kişilere tavsiye edilen içecekler arasında yer alır

• Eklemlerde iltihaba karşı etkilidir



Ananas nasıl soyulur?

1. Öncelikle bir tahtaya ananası yan bir şekilde koyun.

2. Ananasın başından ve sonundan (ince bir dilim halinde) biraz kesin.

3. Büyük bir bıçak yardımıyla ananasın kabuklarını yavaş ve dikkatlice olabildiğince ince kesmeye gayret edin.

4. Tüm kabuklarını soyduktan sonra v şeklinde kesikler oluşacak şekilde doğrayın.

5. Daha sonra daire biçiminde parçalar oluşacak şekilde kesin.

6. Ananası meyve olarak tüketebilir, suyunu içebilir ve evde yaptığınız en basit, kolay salatalarınıza doğrayarak ekleyebilirsiniz.







Ananasın cilde faydaları

Kırışıklıkları önleyen ve gideren bir enzim olan bromelain enzimi ananasta bulunmaktadır. Gün aşırı ve ya her gün 1 bardak ananas suyu içildiği taktirde bu enzim sayesinde kırışıklıkların azalacağı ve giderileceği bilinmektedir. Cilde faydaları arasında; cildin güzelleşmesi ve pürüzsüz olmasında önemli bir rol oynar.



Ananasın cinselliğe faydaları da bulunuyor. Cinsellik öncesinde tüketebileceğiniz en iyi gıdalar arasında yer alan ananas ile aynı etkiyi yaratan diğer yiyecekler arasında; muz, hurma ve mango geliyor. İyi bir cinsellik performansı için ananas tüketmeniz tavsiye edilir. İçerisinde bulunan lif ve karbonhidratlarda daha iyi hissetmenize, mutlu olmanıza sebep olarak sizin daha enerjik olmanızı sağlamaktadır.



Ananas kalori: 100 gram ananas 50 kaloridir.



Ananasın kabuğunun faydaları; selüliti giderme, mideye iyi gelme, zayıflatma, öksürüğe iyi gelme gibi doğal yararları bulunmaktadır. Kabuğunu çay yaparak tüketebilirsiniz.



Ananas kabuğu çayı tarifi

İhtiyaç duyulan malzemeler; ananasın kabuğu, 1 tatlı kaşığı zencefil, 1 adet çubuk tarçın ve 5 bardak su. Ananasın kabuklarını bir tencereye koyun ve 1 dilim taze zencefili tencerenin içerisine katın, daha sonra tencereye 1 adet çubuk tarçını ve 5 bardak suyu da ekleyin. Yaklaşık 20-25 dakika kaynatın. Kaynadıktan sonra dinlendirip çayı süzün. Ve çayı içebilirsiniz. Afiyet olsun.