Orta Meksikada yetişen kafur ağacını da kapsayan familyaya ait bir ağaç ve bu ağacın meyvesidir. Avokado sağlıklı yağlar, vitamin, mineral ve antioksidan içeren meyvelerden biridir. Salatalardan, yemeklere ve hatta tosta kadar birçok şekilde tüketilebiliyor. Hal böyle olunca "Avokado nasıl yenir?" sorusu aklımıza geliyor.

Avokado, Meksika mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir. Vitamin, mineral ve Omega 3 deposudur. 100 gram avokado vitamin, mineral açısından şunları içeriyor; Folik asit %20, E vitamin %10, C vitamini % 17, B5 vitamini %14, B6 vitamini %13, Potasyum %14, K vitamini %26 ve bakır, çinko, demir magnezyum içeriyor. Peki faydaları oldukça fazla olan avokado nasıl yenir?



Avokadoyu yıkadıktan sonra ortadan ikiye bölün. Çekirdeğini kaşık yardımıyla çıkarın. Bıçak ile kabuklarını soyun. Bu şekilde tüketebilirsiniz.



Avokadonun faydalarından bahsetmek gerekirse;

• Kilo verdirmeye yardımcı olur.

• Kalp dostudur.

• Kolesterol düşmanıdır.

• Göz sağlığınız korur.

• Bazı kanser tipleri ile savaşmakta yardımcı olur.

• Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir, C, E, B5, B6, K vitaminleri içerir.

• İyi bir potasyum kaynağıdır, bilindiği gibi muzda çok fazla potasyum vardır fakat avokadodaki potasyum muzda bulunandan daha fazladır.

• İçerdiği potasyum nedeniyle kan basıncını dengeler.

• Tansiyonu dengede tutar.

• Yağ oranı oldukça yüksektir. Yağ oranı oleik asit içerir. Zeytinyağında da bulunan doymamış yağ asididir.

• İyi bir antioksidan kaynağıdır.

• Göğüs kanseri ve prostat kanseri hücrelerinin büyümesini azaltır, kemoterapinin yan etkilerini azaltır.

• Sporcularında tükettiği meyvelerden biridir. Enerji sağlamak için avokado tüketilir

• Kemikleri korur.

• Lif açısından zengin meyvelerden biridir.

• Artritin osteoartrit türüne iyi gelir.

• Cildi güzelleştirir, parlak ve pürüzsüz bir cilde kavuşmayı sağlar, genç ve sağlıklı görünmek için gereken karotenoidleri içeren antioksidan maddeleri barındırır. Kirli havla, çevre kirliliği ve güneşten cildimizi koruyan maddelerdir.



Avokado tarifleri

Avokado ile yapılacak yemek, salata hatta puding bile oldukça fazla. Misafirlerinize şık bir ikram olarak sunabileceğiniz tek atımlık Avokado Püreli Somon Füneli Kanepe tarifi vereceğiz. Öğlen yemeklerinde hazırlayabileceğiniz pratik, oldukça sağlıklı ve birçok kişinin sevebileceği bu tarif için öncelikle gerekli olan malzemeler; 5-6 dilim tam tahıllı ekmek, 2 adet olgun avokado, 4 yemek kaşığı krema, 1 çay kaşığı tuz, 100 gram somon füme, 5 dal dereotu ve 4 dilim limon. Dilerseniz ekmek dilimlerini 200 derece fırında önceden 5 dakika kadar kızartabilirsiniz. Önce tam tahıllı ekmekleri eşit 4 parçaya bölün. Kanepenin harcını hazırlamak için, olgun ve yumuşak avokadoları ortadan ikiye bölün, kabuklarını soyun ve çekirdeğini çıkarın. Avokadoları ince ince dilimleyin, krema ve tuz ekleyin, blendera püre haline gelene kadar çekin. Hazır olan avokado püreyi ekmek dilimlerinin üzerine sürün. Son olarak somon fümeyi ince şeritler halinde rolu yapın ve kanepelerin üzerin yerleştirin. En üstede elleriniz ile ayırdığınız dereotunu yerleştirin ve limon dilimleri ile hem lezzet hem de güzel bir görünüm katın. Hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.



Avokado salatası

En kolay tariflerden biridir. Öncelikle salatası için gereken malzemeler; 1 adet avokado, 100 gram beyaz peynir, 10 adet cherry domates, 2 adet salatalık, birkaç dal maydanoz, 1 yemek kaşığı limon, tuz ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı.



Avokadonun kabuklarını soyun ve çekirdeğini çıkarın. Daha sonra avokadoyu ve salatalıkları ince küp şeklinde doğrayın. Cherry domatesleri de ikiye bölün. Maydanozu ince ince kıyın. Tüm sebzeleri salata kabına alarak karıştırın. Beyaz peyniri küp şekilde doğrayarak ekleyin. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı limonu biraz da tuz ekledikten sonra Avokado salatanız hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz.



Avokado balla nasıl yenir?

Kabuklarını soyduğunuz ve çekirdeğini çıkardığınız avokadoyu kaşık yardımı ile ezdikten sonra sabah kahvaltılarında tostunuzun üzerine sürerek üstüne bal ekleyerek tüketebilirsiniz.



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