Aşk ve iklim değişikliği üzerine

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Art ON İstanbul, Hayal İncedoğan'ın yeni sergisi 'Leylak Şarabı vol.1'e ev sahipliği yapıyor.

Eserlerinde edebiyat, çağdaş rock müziği ve botanik gibi farklı unsurlara ait kökler barındıran İncedoğan, yeni eser dizisinde de görselliğin müzikalitesini çıkarmaya ve aşkın bizlerde yarattığı ‘duygusal iklim değişikliği’ karşısındaki tavrımızı görselleştirmeye çalışıyor.

Fotoğraf , tuval, neon, ayna ve video yerleştirme gibi pek çok elemanın kullanıldığı serginin özünü, 1950’de James Shelton’ın bestelediği ve bugüne kadar Jeff Buckley, Nina Simone gibi efsanevi şarkıcıların yorumladığı ‘Lilac Wine’ (Leylak Şarabı) adlı romantik şarkı oluşturuyor. Serginin ilham kaynaklarından biri de Sukulent adı verilen dikensiz kaktüs. Atmosferiyle bir serayı andıran, ışığı ve karanlığı aynı ortamda gözeten sergide sanatçının söz konusu bitkiden yola çıktığı, hepsi farklı, bir bakıma kaleydoskopik bir fotografik imaj dizisinin yanı sıra ‘Leylak Geçidi’ni görselleştirdiği, Art-Nouveau lezzetindeki bir yağlıboyası ve neon işleri de ilk kez görülebilecek. ‘Leylak Şarabı vol.1’de ayrıca aşkın karanlık tarafına bakan bir video da yer alıyor.