Sevmekten sonra en büyük mutluluk, sevgisini itiraf etmektir.
Andre Gide
Tek başına kimse mutlu olamaz, mutluluk ancak başkalarıyla yaşanır.
Goethe
Mutluluk, gençlikte beklenmedik şeylerde, yaşlılıkta ise alışkanlıklarda aranır.
P. Courty
Mutluluğu tatmanın tek çaresi onu paylaşmaktır.
Lord Byron
Aşkın tuhaf buluşu şudur: Her büyük aşk, bu aşkı değişim günahı oyunundan uzak tutmak için, bu aşka konu olan nesneyi yok etme düşüncesini doğurur.
Sonunda, aşk öldüğü zaman, yerini nefret alabilir; kaybolan aşk, eski sevgilileri şaşkın ve intikam duyguları içinde bırakmaktadır.
Jerôme- Antonie Rony / Les Passions
Sevgi için bile yeterli zaman yokken, nefret niye?
Copeland
Aslında senden daha fazlasını istiyorum. Zihnimde ışıklar giydiriyorum sana; mutlak bir kabulleniş battaniyesine sarıyorum seni ve ardından kendimi tamamen sana teslim ediyorum. Senin özlemini çekiyorum; tarafsızlığa ve hissizliğe kapılmış ve bilincini kaybetmiş gibi genelde hiçbir şeyi aslında istemeden özleyen ben, senin her bir zerreni deliler gibi özlüyorum.
Franz Kafka
Seni aklına getirmeyeni, ısrarla kalbine koyma.
Arda Erel
Muradıma ermeyeyim
Hak didarın görmeyeyim
Gonca gülün dermeyeyim
Ölünce sevemezsem seni
Karacaoğlan
Öğrendikten, sevdikten sonra daha çok acı çekeceksiniz.
Victor Hugo
Sevilmek umuduyla sevmek insanidir. Fakat sevmek için sevmek, meleklere özgüdür.
Alphonse De Lamartin
… Hele bir yaştan sonra saydığı kadınla sevişmeyi doğru bulmayan, seviştiği kadını da saymamayı ilke haline getiren erkekler arasında yaşıyorsanız, içinizdeki aşk tohumundan vazgeçmeyi deneyebiliyorsunuz. Çiçekleri suluyor, kedileri doyuruyor, kitap okuyorsunuz.
Tomris Uyar / Aşk ve Sevda Üzerine Çeşitlemeler
Tutku ile aşk, büyük işlerin kanatlarıdır.
Goethe
Mâziye karışıp sevda yeminim,
Bir anda unuttum seni, eminim
Kalbimde kalbine yok bile kinim
Bence artık sen de herkes gibisin.
Nazım Hikmet / Herkes Gibi
En son ölen hep umut olur.
Rus Atasözü
En geveze kuş ümittir. Kalbimizde hiç susmaz.
Cenap Şahabettin
Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama,
Seni yalnız komak var, o koyuyor adama.
William Shakespeare
Sevmek sevmemek insanın elinde olmadığına göre, ne âşık sevgilisinin vefasızlığından, ne de sevgili âşığının kayıtsızlığından şikayette haklıdır.
François de La Rochefoucauld