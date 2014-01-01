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Aşka dair sözler

Aşkı anlamak, tarif etmeye çalışmak kolay değil. Bu güçlü duygu üzerine edilmiş binlerce söz arasından bir seçki hazırladık. Hasreti, sevgiyi, yalnızlığı, şehveti, ayrılığı, kavuşmayı anlatan cümlelerin, dizelerin peşine düştük...

Sevmekten sonra en büyük mutluluk, sevgisini itiraf etmektir.
Andre Gide

Tek başına kimse mutlu olamaz, mutluluk ancak başkalarıyla yaşanır.
Goethe

Mutluluk, gençlikte beklenmedik şeylerde, yaşlılıkta ise alışkanlıklarda aranır.
P. Courty

Mutluluğu tatmanın tek çaresi onu paylaşmaktır.
Lord Byron

Aşkın tuhaf buluşu şudur: Her büyük aşk, bu aşkı değişim günahı oyunundan uzak tutmak için, bu aşka konu olan nesneyi yok etme düşüncesini doğurur.
Sonunda, aşk öldüğü zaman, yerini nefret alabilir; kaybolan aşk, eski sevgilileri şaşkın ve intikam duyguları içinde bırakmaktadır.
Jerôme- Antonie Rony / Les Passions

Sevgi için bile yeterli zaman yokken, nefret niye?
Copeland

Aslında senden daha fazlasını istiyorum. Zihnimde ışıklar giydiriyorum sana; mutlak bir kabulleniş battaniyesine sarıyorum seni ve ardından kendimi tamamen sana teslim ediyorum. Senin özlemini çekiyorum; tarafsızlığa ve hissizliğe kapılmış ve bilincini kaybetmiş gibi genelde hiçbir şeyi aslında istemeden özleyen ben, senin her bir zerreni deliler gibi özlüyorum.
Franz Kafka

Seni aklına getirmeyeni, ısrarla kalbine koyma.
Arda Erel

Muradıma ermeyeyim
Hak didarın görmeyeyim
Gonca gülün dermeyeyim
Ölünce sevemezsem seni
Karacaoğlan

Öğrendikten, sevdikten sonra daha çok acı çekeceksiniz.
Victor Hugo

Sevilmek umuduyla sevmek insanidir. Fakat sevmek için sevmek, meleklere özgüdür.
Alphonse De Lamartin

… Hele bir yaştan sonra saydığı kadınla sevişmeyi doğru bulmayan, seviştiği kadını da saymamayı ilke haline getiren erkekler arasında yaşıyorsanız, içinizdeki aşk tohumundan vazgeçmeyi deneyebiliyorsunuz. Çiçekleri suluyor, kedileri doyuruyor, kitap okuyorsunuz.
Tomris Uyar / Aşk ve Sevda Üzerine Çeşitlemeler


Tutku ile aşk, büyük işlerin kanatlarıdır.
Goethe

Mâziye karışıp sevda yeminim,
Bir anda unuttum seni, eminim
Kalbimde kalbine yok bile kinim
Bence artık sen de herkes gibisin.
 Nazım Hikmet / Herkes Gibi

En son ölen hep umut olur.
Rus Atasözü

En geveze kuş ümittir. Kalbimizde hiç susmaz.
Cenap Şahabettin

Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama,
Seni yalnız komak var, o koyuyor adama.
William Shakespeare

Sevmek sevmemek insanın elinde olmadığına göre, ne âşık sevgilisinin vefasızlığından, ne de sevgili âşığının kayıtsızlığından şikayette haklıdır.
François de La Rochefoucauld

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