Aşkı anlamak, tarif etmeye çalışmak kolay değil. Bu güçlü duygu üzerine edilmiş binlerce söz arasından bir seçki hazırladık. Hasreti, sevgiyi, yalnızlığı, şehveti, ayrılığı, kavuşmayı anlatan cümlelerin, dizelerin peşine düştük...

Sevmekten sonra en büyük mutluluk, sevgisini itiraf etmektir.

Andre Gide



Tek başına kimse mutlu olamaz, mutluluk ancak başkalarıyla yaşanır.

Goethe



Mutluluk, gençlikte beklenmedik şeylerde, yaşlılıkta ise alışkanlıklarda aranır.

P. Courty



Mutluluğu tatmanın tek çaresi onu paylaşmaktır.

Lord Byron



Aşkın tuhaf buluşu şudur: Her büyük aşk, bu aşkı değişim günahı oyunundan uzak tutmak için, bu aşka konu olan nesneyi yok etme düşüncesini doğurur.

Sonunda, aşk öldüğü zaman, yerini nefret alabilir; kaybolan aşk, eski sevgilileri şaşkın ve intikam duyguları içinde bırakmaktadır.

Jerôme- Antonie Rony / Les Passions



Sevgi için bile yeterli zaman yokken, nefret niye?

Copeland



Aslında senden daha fazlasını istiyorum. Zihnimde ışıklar giydiriyorum sana; mutlak bir kabulleniş battaniyesine sarıyorum seni ve ardından kendimi tamamen sana teslim ediyorum. Senin özlemini çekiyorum; tarafsızlığa ve hissizliğe kapılmış ve bilincini kaybetmiş gibi genelde hiçbir şeyi aslında istemeden özleyen ben, senin her bir zerreni deliler gibi özlüyorum.

Franz Kafka



Seni aklına getirmeyeni, ısrarla kalbine koyma.

Arda Erel



Muradıma ermeyeyim

Hak didarın görmeyeyim

Gonca gülün dermeyeyim

Ölünce sevemezsem seni

Karacaoğlan



Öğrendikten, sevdikten sonra daha çok acı çekeceksiniz.

Victor Hugo



Sevilmek umuduyla sevmek insanidir. Fakat sevmek için sevmek, meleklere özgüdür.

Alphonse De Lamartin



… Hele bir yaştan sonra saydığı kadınla sevişmeyi doğru bulmayan, seviştiği kadını da saymamayı ilke haline getiren erkekler arasında yaşıyorsanız, içinizdeki aşk tohumundan vazgeçmeyi deneyebiliyorsunuz. Çiçekleri suluyor, kedileri doyuruyor, kitap okuyorsunuz.

Tomris Uyar / Aşk ve Sevda Üzerine Çeşitlemeler



Tutku ile aşk, büyük işlerin kanatlarıdır.

Goethe



Mâziye karışıp sevda yeminim,

Bir anda unuttum seni, eminim

Kalbimde kalbine yok bile kinim

Bence artık sen de herkes gibisin.

Nazım Hikmet / Herkes Gibi



En son ölen hep umut olur.

Rus Atasözü



En geveze kuş ümittir. Kalbimizde hiç susmaz.

Cenap Şahabettin



Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama,

Seni yalnız komak var, o koyuyor adama.

William Shakespeare



Sevmek sevmemek insanın elinde olmadığına göre, ne âşık sevgilisinin vefasızlığından, ne de sevgili âşığının kayıtsızlığından şikayette haklıdır.

François de La Rochefoucauld

