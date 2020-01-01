Bu bahar çevreye karşı duyarlılıklarımızı artırıyor ve fazlalıklardan kurtuluyoruz. Bahar temizliği için motive edici ve yönlendirici bazı fikirler…

Kış günlerinde evde çok zaman geçirdik, odalarımız da biz de yorgunuz. Harekete geçme, hava alma ve güneşi içeri çağırma zamanı geldi. Baharın gelişini önce evlerde kutluyoruz. Fazlalıkları uygun biçimde ayıklayarak işe başlıyoruz. Bunların bir kısmını ihtiyacı olanlarla paylaşıyor, bazılarını internette satışa çıkarıyoruz. Kış boyunca gardırobumuzda katlı ya da askıda duran parçalarla vedalaşıyoruz.









Ayrılık Zamanı

Önce gardırop konusunu netleştirelim. Kalsın, gitsin ve biraz daha durabilir diyerek üçe ayırdığınız kıyafetlerden “gitsin” dediklerinizi kimlerle paylaşacağınızı belirleyin. Emin olmadıklarınız hakkında temizlik bittikten sonra tekrar düşünürsünüz. Dekorasyon nesnesi olmaktan başka bir işe yaramayan yastıklarınız da kendilerine yeni bir ev bulabilir. Fincanlar, tabaklar, tarihi geçmiş gıdalar ve saklama kaplarının bulunduğu rafları kış boyunca temizleyip durdunuz ve bunların çoğunu kullanmadınız. Raflarda ömür tüketmelerine ve yer kaplamalarına daha ne kadar göz yumacaksınız?









Doğayla İş Birliği

Kurutma, yumurta pişirme ya da tost makinesi, portakal sıkacağı, saç düzleştirici gibi kullanmadığınız elektronikleri satışa çıkarma ya da paylaşma; havlu ve nevresimlerle dolu dolapları rahatlatma zamanı. Restoranlardan gelen plastik çatal bıçaklar ve ketçap paketlerini de unutmayın. 2020’nin plastik tüketiminizi en aza indireceğiniz bir yıl olması için bu bahar temizliğinin anlamı büyük. Sakladığınız ve attığınız plastik eşyaların çokluğuna odaklanın ve daha doğal malzemeleri nasıl temin edebileceğinizi ve nasıl tüketebileceğinizi düşünün. Doğada çözünen torbaları günlük kullanım ve çöp için kullanabileceğinizi, markette bulamazsanız toptan kağıt ve plastik satan dükkanlarda düşük maliyetlerle bulunabildiğini unutmayın.









Gerçek Bir Dönüşüm

Evin tuhaf yerlerinden sarkan kabloların, eski şarj aletleri ve evdeki lüzumsuz ofis gereçlerinin hallolduğunu varsayıyoruz. Çekmeceler zaman alabilir ama temizlemesi zevkli bölümlerdir. Küçük onlarca parçadan kurtulmak terapi etkisi yaratır. Hele eski günlerin hatırına sakladığınız ve unuttuğunuz o parçalar… Kimse bu kadar anının ağırlığına dayanamaz. Gerçek bir bahar temizliği için hafızanızda kalan muhteşem anlarla yetinmenizi öneririz.



Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremleri, ilaçlar ve kozmetik malzemeler var sırada. Hiçbir zaman okumadığınız ve okumayı da hiç düşünmediğiniz kitapları, eski dergileri bağışlamayı ya da kağıt toplayıcılarına vermeyi düşünebilirsiniz.









Adım Adım

Bu işler biraz zamanınızı alabilir, ancak temizliği oda oda yapıp, belirli bir sıraya koyarsanız, işinizin kolaylaştığını göreceksiniz. Mutfaktan başlamaya ne dersiniz? Mutfak tavanını silerek ilk adımı atabilirsiniz. Fırını temizleyin ve buzdolabının içini iyice silin, derin dondurucuda son kullanma tarihi geçmiş gıdalardan kurtulun. Ardından mutfak dolaplarının içini boşaltın ve temizleyin. Raflara asılı mutfak gereçlerini ihmal etmeyin.



Bir diğer gün oturma odasına geçin ve işe mobilya temizliğinden başlayın. Kitaplığınızdaki kitapların yerlerini değiştirin, ağır perdeleri, halıları ve örtüleri kaldırın. Baharı hafifleyerek ve sadeleşerek karşılayın. Yatak odanızdaki yastıkları yıkamayı, battaniyeleri ve yorganları kuru temizlemeye vermeyi, dolapların içini temizlemeyi ve ince kıyafetlerinizi çıkarmayı daha fazla beklemeyin!









Farklı Yüzeyler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sentetik bazlı temizleyicileri, sirke ve çamaşır sularını mermer yüzeylerde kullanmayın. Ilık, doğal sabunlu su yeterli olacaktır. Laminat parke üzerinde sadece toz toplayıcı ve mikrofiber bezler tercih edilmeli. Silerken de arap sabunu ve biraz sirke kullanabilirsiniz, sonra mutlaka durulamak şartıyla. Ahşap temizleyicilerden de destek alabilirsiniz. Kesinlikle tuz ruhu, kireç çözücü türü kimyasallar kullanmayın, derzlere ve seramiklerin yüzeyine zarar verir. Ağartıcı içermeyen bulaşık deterjanını bol su ile karıştırıp yumuşak bir bezle duvar kağıtlarını temizleyebilirsiniz. Mutfak duvarlarını bol tuzlu suya batırılmış bez ya da süngerle temizlemek de pratik bir yöntem.









