Bienvenue * MX-5!

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Yenilenen Mazda MX-5’i görmek için Paris yollarına düştük!

Yazı: Arzu Sözeri



Şahane bir sonbahar günü Paris Motor Show için yola çıkıyoruz. Yurt dışında katılacağım ilk fuar olduğu için biraz da merak söz konusu. Bir grup basın mensubu, Mazda markasının davetlisi olarak katılıyoruz fuara. Otomobil sektöründeki erkek hakimiyeti elbette basın kanadında da mevcut. Onlar sayesinde pek çok terime de yabancı kalmıyorum. Haziran ayında denediğim Mazda MX-5’in 25’inci yılı için tasarlanan dördüncü nesli ile tanışacağız.

Mazda standı kıpkırmızı. Mazda 3, Mazda 6 ve CX5 de en kırmızı haliyle karşımızda. Sahnede başrol kahramanı ise MX-5. Dünyanın her köşesinden gelmiş gazetecilerin de ilgi odağı.





