Bir gerçek yaşam hikayesi

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Yanından geçip giderken hayatta kalma pahasına neler yaşamış olabileceğini aklımızdan bile geçirmediğimiz sayısız kadından biri... Sayfalara sığamayacak kadar çok acının ardından dokuz yıl Mor Çatı Kadın Sığınağı Dayanışma Vakfı’nda çalışan Firuze Güzel, bugün ekonomik özgürlüğüne kavuşmuş bir kahraman.

Yazı: Gülru İncu



Okuyacağınız satırlar peşini bırakmayan geçmişi yok saymak yerine hayatını yeniden ele alıp şekillendiren, içindeki gücü keşfeden ve bir daha da o gücün kaçıp gitmesine izin vermeyen bir kadının hikayesi. Firuze Güzel içimizden bir kadın. Bu toplumda kadın olmanın ne demek olduğunu acı deneyimlerle öğrenen ve belki de yanından geçip giderken hayatta kalma pahasına neler yaşamış olabileceğini aklımızdan bile geçirmediğimiz sayısız kadından biri.



“Annemle babamın evliliği sıkıntılıydı” diye söze başlıyor Firuze Güzel. “Birçok kez ayrıldılar, birleştiler. Annemin her ayrılığı sorun oldu ve sorunlar her zaman ona dayatıldı. Sıkıntılı bir çocukluk yaşadık: Babamın askerlikten ayrıldıktan sonra ticarete atılması, babasından kalan mülkleri satıp parayı batırması, alkol ve gece hayatına düşkünlüğü, çapkınlığı, annemle kavgaları. Annem babamı deli gibi seviyordu aslında...” diyor.



70’li yıllar… 30’lu yaşlarını süren annesinin sağlığı bozuluyor ve doğum yapması sakıncalı olan annesi yine de dördüncü çocuğunu doğurmak istiyor ve altı aylık hamileyken yaşamını yitiriyor. Ve Firuze Güzel’in yaşamı annesinin ölümüyle kökten değişiyor. O yıllarda kendisi de genç bir erkek olan babası, eşinin ölümünden sonra alkole veriyor kendisini... Aslında kendini suçluyor karısının ölümünden. İki yıl sonra hem üç çocuğuna bakmanın zorlukları hem de çevrenin de baskısıyla ikinci kez evleniyor; bir Anadolu kasabasında yaşayan, boşanmış ve çocuklarını da kocasının yanında bırakmak zorunda kalan bir kadınla... 13 yaşındaki Firuze Güzel, annesinin ölümüne alışmaya çalışırken bir yandan da üvey anne gerçeğiyle yüz yüze geliyor. “O yıllarda büyük bir öfke duyuyordum ona, o da öfkeliydi aslında, çünkü kendi çocuklarını bırakıp başka birinin çocuklarına annelik etmek zorunda kalmıştı. O da kandırılmıştı, birimizin yatılı okula, birimizin askeri okula, birimizin de çocuk yetiştirme yurduna gideceğimiz söylenmişti ona. Yatılı okula gitmeyi reddettim, kardeşim askeri okulu kazanamadı ama en küçük kardeşimi yetiştirme yurduna verdiler.”



