Bugünlerde Magnum'un yüzü olarak karşımızda olan müziğin ve modanın ikonik ismi Ajda Pekkan'ın geçmişten bugüne stilini ve şarkılarını bir araya getirdik.

Ajda Pekkan, 1963 yılında Ses Dergisi'nin kapak yıldızı yarışmasında birinci olarak profesyonel hayatın kapısını araladı. Sinema ile başlayan kariyerinde 40’ın üzerinde filmde oynadı. Şarkıcı rolünde olduğu filmlerde sesiyle dikkat çeken Ajda Pekkan’ın kariyeri, yıllar içinde şarkıcılığa doğru evrildi. 1965 yılında da ilk plağı “Her Yerde Kar Var” ile sinemadan sahneye ilk adımını atmış oldu. Satış rekorları kıran albümlerinin yansıması olarak yurt dışından da birçok festivalde Türkiye’yi temsil etti. Müzikteki başarılarının yanı sıra Avrupai görünümü ve yenilikçi tarzı ile moda konusunda da efsaneler arasına adını yazdırmaya başlamıştı. Kendine güveni, cesareti ve çizgilerin dışına cesurca çıkması ile dönemin en dikkat çeken isimlerinden olması tesadüf değil. “Ajda Pekkan’a star demek yetmez, ancak süperstar dersek yerini bulur” diyen Erol Simavi’nin bu cümlesinin ardından da Ajda Pekkan artık süperstar olarak anılmaya başladı.



1980 yılında Eurovision’a “Petrol” şarkısı ile katılan Pekkan, yarışmada başarılı bir sonuç alamadı ama şarkı, ülkedeki herkes tarafından kısa sürede ezbere söylenir hale geldi...



O Benim Dünyam, Uykusuz Her Gece, Yaz Yaz Yaz, Hoşgör Sen şarkıları ile devam eden müzik yolculuğundaki bu şarkılar çoğumuzun müzik listesinde zamansızlığın birer simgesi gibi duruyor...



ELELE olarak kadın gücüne inancımızın güçlü bir örneği olan Ajda Pekkan, müziğe olan tutkusu ile yolundan sapmadan kendi hazzını yaşayarak ikonik bir isim oldu.

Efsane olmuş şarkıları ile hem geçmiş günlere yolculuk yapıp hem de ikonik stiline göz atalım...





Ajda Pekkan'ın Bob saç kesimi, bugünün trendine göz kırpıyor.





Geçtiğimiz sezonu domine eden 'denim on denim' trendini fark ettiniz mi?





80'lerin stil kodlarına hızlı bir bakış niteliğindeki klip: Petrol





Deri pantolon, düşük omuzlar ve sarıdan bakıra dönen saçlar...





2000'lerin cool kadını Ajda...



Ve bu yaz Magnum ile "Haz Peşinde" mottosu ile Mert&Marcus'un objektifine poz veren Ajda Pekkan...