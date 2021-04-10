Bir markanın anatomisi

Yazı: Baran Alışkan

KİM?

Hande Büyüközkan: Ortaokul ve liseyi yatılı olarak Koç Özel Lisesinde okudum. Aile şirketimiz olan Köprübaşılı Deri Sanayi’nde çalışmak için Ege Üniversitesi Kimya Bölümü’nü bitirsem de ne aile şirketimizde çalıştım ne de kimyagerlik yaptım. Her zaman çok uluslu şirketlerde çalışmayı istedim ve Novartis, BIC, Vestel UK, Pepsi ve Heinz gibi şirketlerde toplamda 20 yıl satış ve pazarlama departmanlarında yönetici olarak çalıştım. Mine’nin doğumundan sonra Hilal ile E-Think Brands’i kurduk ve o günden beri çok yoğun çalışıyor olsam bile bir gün dahi çalışıyormuş gibi hissetmedim.

Hilal Yabuz İçgören: 16 yıl profesyonel olarak Beşiktaş ve Vakıfbank’ta voleybol oynadım. Yeditepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunuyum. 2018 yılında ‘Bonj’ isimli ayakkabı markamı hayata geçirdim ve 2019‘da Amerika operasyonları için Bonj LA LLC‘yi kurdum. Sonrasında, Hande ile bir araya gelerek E-Think Brands’i kurduk ve o günden beri markalarımız için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

NE?

‘E-Think Brands’ ne yapar?

E-Ticaret ekosisteminde yer alacak olan pureplayer markaları doğurup, sağlıklı bir EBITDA ile yöneten bir ‘markalar’ kolektifiyiz. Marka isim bulma ve konumlandırma, tasarım, üretim, paketleme, sosyal medya yönetimi, kampanya ve ürün çekimi, fiyatlandırma, lojistik, müşteri hizmetleri, iade yönetimi, pazarlama takvimi, satış planları, yurtdışı operasyonları ve gerekiyorsa yatırım bulma hizmetlerini veriyoruz. Hedefler doğrultusunda, markayı anahtar teslim hayata geçiriyor ve raporluyoruz. Şu ana dek Bonj ve Şeyma Subaşı Babe Activewear markalarını hayata geçirdik. Bu dönemdeyse Merve Özbey’in hamile giyim markası Mammas Life‘ın lansmanı için çalışıyoruz. Bu yıl sonuna kadar hayata geçireceğimiz tanınmış kişilere ait beş tane marka projemiz daha var. İki kişi ile başladığımız yolcuğumuz, şu an dokuz kişilik güçlü bir ekip olarak devam ediyor.

NASIL?

Girişimcilik hikayeniz nasıl gelişti?

Hande Büyüközkan: Ekibin girişimcisi Hilal. Ben, 20 yıl kurumsal hayatta çalıştığım için, girişimcilik ile ilgili deneyimden ziyade sadece cesaretim vardı; ama Hilal’in sıfırdan yarattığı Bonj ile yapabileceklerimizin sınırı olmadığını anladım. Uzun boylu olduğu için güzel, kaliteli hem de büyük numara ayakkabı bulmakta zorlanmış ve bu durum onu Bonj’u kurmaya itmiş. Aldığı eğitimler, dünya görüşü ve Bonj için yaptıkları da bir markanın doğarken ve sonrasında nelere ihtiyacı olduğu ile ilgili önemli bir deneyim kazandırmış. Kısacası onun kreatif tarafı ve benim iş tarafımı birleştirdik. Ardından, kolları sıvadık ve bu maceraya -garajımızda olmasa da- Gayrettepe’de paylaşımlı bir ofiste başladık.

NEDEN?

Neden girişimci olmaya karar verdiniz?

H.B: Çalıştığımız ünlülerin iş insanı kimliklerini emanet edebilecekleri, kendi markaları ile ilgili hayallerini hayata geçirebilecekleri ve bu hizmeti aynı çatı altında anahtar teslim alabilecekleri başka bir yapı yok. Biz de bunun çok önemli bir ihtiyaç olduğunu gördüğümüz için E-Think Brands’i kurmaya karar verdik. Çok özel bir iş modelimiz ve sanatçı, influencer, kamusal aktör ve iş dünyasını kapsayan ciddi bir ağımız var. Her zaman birlikte çalıştığımız tarafların maksimum faydasını gözeterek iş üretiyoruz.

NEREDE?

Yarın ve gelecekte markanızı ve kendinizi nerede görüyorsunuz?

H.B: Bugün Hilal ile beraber stratejik kararlar, kreatif süreçler ve finansal dengeler konusunda iş üstünde çalışıyor ve geri kalan tüm süreçleri delege ediyoruz. Bundan 5-10 yıl sonra da bu şekilde çalışacağımızdan eminim; ama benim hayalim işi yılın büyük çoğunluğunda Miami’den, Hilal’in ise Los Angeles’tan yürütmesi var.

NE ZAMAN?

Ne zaman markanızı ‘başarılı’ ve kendinizi de ‘ben oldum!’ diyerek kabul edeceksiniz?

Hilal Yabuz İçgören: Profesyonel sporculuk kariyerimden öğrendiğim şeylerden biri galibiyet ve yenilginin ‘bir an’ olduğu ve bir sonraki maçın bizi beklediği. Dolayısıyla ‘oldum’ demek yerine, başarıların üzerine yeni başarılar eklemek ve engellerden ders çıkarmak ve hiçbirine çok takılmadan devam etmek gerekiyor. E-Think Brands özelindeyse markalarımızı global arenada sürdürülebilir olarak konumlandırdığımızda önemli bir hedefi gerçekleştirmiş olacağız.

Hande Büyüközkan

İlham veren film: Matrix ve Le Grand Bleu.

Başucu kitabım: Yuval Noah Harari’nin Sapiens, Homo Deus, 21. Yüzyıl için 21 Ders üçlemesi ve Alchemy-Rory Sutherland.

İdolüm/rol modelim: Walmart’ın kurucusu Sam Walton ve Conde Nast global genel yayın yönetmeni Anna Wintour.

İş rutinim: Önemli finansal işler ve sunumlara gece çalışırım. Sabah 09:00’da başlayarak telefon ve maillere göre serbest zaman ve uyku düzenimi ayarlıyorum. 11:00’den önce ofise gitmiyor, çalışma ve toplantılarımı evden koordine ediyorum. Evim, kızımın yuvası, ofis ve depomuz aynı sokak üzerinde. Dolayısıyla evden çıkıp ofise gitmem de beş dakika sürüyor. Ofis aynı zamanda benim ikinci evim. Sevdiğim insanlarla çalışmak da hayattaki en büyük şanslarımdan biri. Her gün Hilal’i ve ekibimizi görmek ana motivasyonum. Yıllık bir planlama üzerinden iş listemiz oluşsa da değişime açık, çevik bir yapımız var. Disiplinli bir ekibiz. Herkes teslim tarihlerini bilir ama kendi içinde işi istediği gibi hayata geçirmek konusunda serbesttir.

Güzellik rutinim: Sabah ve akşamları yüzümü gülsuyu ile temizlemek, nemlendirici sürmek ve haftada iki gün kişisel antrenör ile çalışmak.

Favori şarkım: Imagine Dragons-Believer.

İmza aksesuarım: 1974’te bir İsviçre gezisinde dedemin anneanneme hediye olarak aldığı Omega saatim. Mücevher olduğu için çok sık kullanamıyorum ama sınırlı sayıda üretildiği için taktığım anda kendimi özel hissediyorum ve aile sıcaklığını hatırlıyorum.

Unutulmaz bir rota: Dünya üzerinde gitmeyi en sevdiğimler yer İzmir ve Londra. Seyahatlerimin arasında beni en çok etkileyen yerler ise Nepal, Güney İtalya



Hilal Yabuz İçgören

İlham veren film: Midnight in Paris.

Başucu kitabım: Dale Carnegie-Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı

İdolüm/rol modelim: Urban Outfitters’ın kurucuları Richard Haynes ve Judy Wicks.

İş rutinim: Benim günüm 06:45’te başlıyor. Günlük rutinlerime çok sadık birisiyim ve bugünün işini yarına bırakmamaya çok önem veririm. Hande daha çok geceleri verimli çalışıyor ama kreatif ekibimle birlikte ben, sabah tüm işleri bitirerek 17:00’den sonrasını kendime ayırmayı tercih ediyorum. Ofis benim kutsal alanım. Sıcacık bir aile ve harika bir takım çalışmasına dayanan huzurlu bir ortamımız var.

Güzellik rutinim: Saç bakımına özel bir ilgim var. Özellikle sağlıklı kalması için her hafta bakım yapıyorum.

Favori şarkım: Passion Fruit-Drake

İmza aksesuarım: Çok fazla aksesuar kullanmıyorum ama küçüklüğümden beri ayakkabılara özel bir ilgim var. Sınırlı sayıda üretilen her parça ilgimi çekiyor. Bu yüzden özel üretimlerden oluşan sneakers koleksiyonum benim için çok değerli.

Unutulmaz bir rota: Amerika bizim ikinci evimiz. Ben ve eşim seyahate özel bir ilgi duyuyoruz ve her sene Amerika’nın farklı bir yerini keşfediyoruz. Bonj’un renk paletini Utah ve Arizona’nın doğa renklerinden ilham alarak hazırladığımdan dolayı benim için yeri ayrı. Bir diğer gitmekten sıkılmayacağım rota ise Bali. Avustralya ve İzlanda ise ilk göreceğimiz yerler arasında.