Cannes'da topuklu krizi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Cannes Film Festivali’nde düz ayakkabı giyen kadınların kırmızı halıya alınmaması tartışma yarattı.

Cannes Festivali resmi güvenlik birimlerinin Danimarkalı yapımcı Valeria Richter’i sağlık nedeniyle yüksek topuklu ayakkabılar giyemeyeceğini gerekçe göstermesi üzerine kırmızı halıya almama teşebbüsü, bir krize dönüştü. Benzeri bir durum, Cate Blanchett’in başrolünde olduğu ‘Carol’ filmi öncesinde de yaşanmış, orta yaşlı kimi sinemasever ve resmi davetliler, ayakkabılarının topukları kısa bulunduğu gerekçesiyle festival alanına güvenlik birimlerince sokulmamıştı.

BBC'nin haberine göre “Gus Van Sant’s Sea of Trees” filminin gösterimine katılmak isteyen Richter, tam dört kez kapıdan çevrildi. Richter, “Sol ayağımdaki sakatlık nedeniyle topuklu ayakkabılarla dengede duramıyorum. Çoğu meslektaşım sırf bu kural nedeniyle festivale gelmeyi reddetti” dedi. BBC 5 canlı yayına konuşan yapımcı Valeria Richter, kırmızı halıdaki görevlilerin ayakkabılarını işaret ederek, “Hayır, hayır, böyle olmaz. İçeriye bu şekilde giremezsiniz” dediğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan kırmızı halı yetkilileri, yasağı reddederek “Düz ayakkabının yasaklanması gibi bir durum yok. Festival görevlileri kırmızı halıdaki şıklığın bozulmaması adına katılımcıları uyarıyor” dedi.