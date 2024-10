Diyetisyenlere göre hasta olduğunuzda yiyebileceğiniz 7 rahatlatıcı yiyecek

Soğuk algınlığı ve grip mevsimi yaklaşırken, hastalanırsanız ne yapacağınıza hazırlıklı olmak iyi bir fikirdir. Kendinizi iyi hissetmediğinizde, beslenme bir hastalıktan kurtulmanızda önemli bir rol oynar. Kolay sindirilebilen, su tutan ve iltihap giderici besleyici yiyecekler, soğuk algınlığınız olduğunda bağışıklık sisteminizi desteklemede özellikle faydalı olabilir. Hasta olduğunuzda yiyebileceğiniz en iyi yiyeceklerden bazılarını diyetisyen ve beslenme uzmanı Carolina Schneider anlatıyor.

1. Çorbalar ve Et Suları

Hasta olduğunuzda büyük öğünler için iştahınızın olması zordur. Çorbalar ve et suları sadece besleyici olmakla kalmaz, aynı zamanda rahatlatıcı ve ısıtıcı oldukları için sindirimi de kolaydır. Schneider, çorbaların ve et sularının vücudunuz bir hastalık veya enfeksiyonla savaşırken özellikle önemli olan temel elektrolitleri sağlayabileceğinin altını çiziyor.

2. Basit Karbonhidratlar

Mide rahatsızlığınız varsa sade pirinç pilavı, kızarmış ekmek veya krakerler iyi bir seçimdir, çünkü kolayca sindirilebilirler ve vücudunuzun iyileşmek için ihtiyaç duyduğu besinleri sağlarken mide asidini yatıştırabilirler.

3. Sarımsak

Schneider, "Sarımsak, enfeksiyonlara karşı bağışıklık tepkisini artırdığı bilinen doğal bir antimikrobiyal ve anti-inflamatuar besindir" diye açıklıyor. Hasta olduğunuzda herhangi bir öğüne ekstra sarımsak eklemek, ek sağlık yararları sağlayacak ve tıkanıklık nedeniyle tat tomurcuklarınızın bastırılmış olabileceği bir zamanda ekstra bir lezzet patlaması sağlayacaktır.

4. Zencefil

Schneider'e göre zencefil, sindirime yardımcı olma ve mide bulantısını hafifletme rolü de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık yararı için kapsamlı bir şekilde incelenmiştir . Zencefil, bağışıklık sisteminize ekstra bir destek verirken boğaz ağrısını yatıştırmaya yardımcı olabilecek iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Zencefil, soğuk algınlığı sırasında yiyecek, çay veya smoothieler yoluyla diyetinize eklenebilir .

5. Muzlar

Potasyum açısından zengin oldukları için muzlar, bağışıklığı desteklemek için kolay enerji patlamaları sağlayan doğal şekerlerin iyi bir kaynağıdır. Schneider, özellikle sindiriminin kolay olduğunu ve bu nedenle karın ağrısı için harika bir besleyici çözüm olduğunu belirtiyor.

6. Meyveler

Schneider, "C vitamini ve fitokimyasallar da dahil olmak üzere antioksidanlar açısından zengin olan meyveler , iltihabı azaltabilir ve bağışıklık fonksiyonunu destekleyebilir" diyor. Meyveler bir kase yoğurda veya yulaf ezmesine kolayca eklenebilir veya hatta sağlıklı bir smoothie'ye karıştırılabilir.

7. C vitamini

C vitamini açısından zengin olan her meyve hastalıktan kurtulmak için harika bir seçimdir. Schneider, kivi, guava, mango, papaya, greyfurt, portakal, misket limonu ve limonların bağışıklık sistemini desteklerken aynı zamanda nemlendirmeye yardımcı olan C vitamini ve antioksidanlarla dolu olduğunu söylüyor.