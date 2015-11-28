27-28 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara Congresium'da gerçekleştirilen “Uluslararası Girişimcilik Zirvesi”, ülke ekonomisinde yeni bir dönemin kapılarını açacak dinamik ve yeni işbirlikleri için farklı sektörlerden en önemli isimleri bir araya getirdi.





T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu himayesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Ankara Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD), Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) destekleri ile HHB EXPO Fuarcılığın düzenlediği organizasyonda Doğa Okulları eğitim sektörünün sözcüsü olarak yerini aldı.27-28 Kasım 2015 tarihlerinde Global Girişimcilik Haftası Etkinlikleri kapsamında; ilki gerçekleştirilen Uluslararası Girişimcilik Zirvesi’ne kamu kurum ve kuruluşları, danışmanlık firmaları, teknoloji firmaları, dijital pazarlama ile hizmet veren firmalar, e-ticaret firmaları, GSM operatörleri, inovasyon firmaları, online sosyal medya firmaları, AR-GE firmaları, bilişim firmaları, kobiler, distribütör firmalar, pazarlama ve dış ticaret firmaları, uluslararası dernek ve kurumlar, üniversiteler ve özel sektörde faaliyet gösteren sektör firmalarından oluşan yurt içi ve yurt dışı olmak üzere; 3000 kişinin üzerinde uzman ve sektör temsilcisi katıldı.Türk eğitim sektöründe bir ilki hayata geçirerek, ‘eğitimde marka’ kavramı ile tanıştıran Doğa Okulları CEO’su Bünyamin Çelikten zirvede yer alan tek eğitim kurumu sözcüsü olmaktan duydukları onuru dile getirerek: ‘Yıllar önce Doğa Okulları olarak cesaretimizi ortaya koyduk ve eğitimde girişimcilik hamlesini başlattık. Daha öncesinde özel bir eğitim kurumunun ‘marka’ olma girişimi bulunmamıştı. Biz özel okullar hizmet sektörünün potansiyelini gördük ve şuan Doğa Okulları 100 üzerinde kampüsü ve 70 binden fazla öğrencisiyle dev bir marka haline geldi’ dedi. Çelikten, Doğa Okulları’na özgü bir eğitim programı olan t-MBA ile işletme, veri madeni, insan kaynakları gibi dersler kapsamında geleceğin girişimcilerini lise hayatında yetiştirmeye başladıklarını da belirterek, zirvede girişimci yetiştirmenin detaylarını anlattı.İki gün boyunca gerçekleşen konferanslarda sektörlerin önemli konu başlıkları; Doğa Okulları CEO’su Bünyamin Çelikten, MediaSA Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Altunbilekler Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, Günaydın Restaurant Kurucusu Cüneyt Asan, Tekin Acar Cosmetics Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Acar, Triodor Türkiye Genel Müdürü Salih Hikmet Çoşgun, Güral Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Güral Olgun, TÜSİAV başkanı Veli Sarıtoprak ve TOBB Genç Girişimciler Üst Kurul Üyesi Sedat Kılıç tarafından değerlendirildi.