Doğduğunuz aya göre hangi çiçeksiniz? Doğum ayı çiçeklerinin anlamları
Herkes burcunu veya doğum taşını bilir. Dürüst olalım, hayatımızda pek çok kez burçlarımız ve kişilik özelliklerimizi takıntılı bir şekilde okumuşuzdur. Ancak, pek çok kişi bir doğum çiçeğinin olduğunu bilmiyor. Değerli taşların yanı sıra her ayın bir doğum çiçeği vardır. Peki Doğduğunuz aya göre hangi çiçeksiniz? İşte Ocak'tan Aralık'a kadar doğum ayı çiçeklerinin anlamları
Ocak ayı: Karanfil ve Kardelen
Ocak ayının birincil doğum çiçeği karanfil , ikincil çiçeği ise kardelendir. Kışın gelişen çok az sayıdaki çiçekten ikisi oldukları düşünüldüğünde bu şaşırtıcı değil! Karanfiller, büyük, fırfırlı yaprakları ve çeşitli renkleriyle birçok kişi arasında oldukça popülerdir, ancak özellikle Ocak ayında doğan bebekler için mükemmel bir hediye seçeneğidir.
Karanfillerin anlamı renge göre değişebilse de, genellikle bağlılığı, sadakati ve aşkı sembolize ederler.
Doğum çiçeklerinize dayanarak, eğer Ocak ayında doğduysanız, derinden ve tutkuyla seven biri olduğunuzu hayal ediyoruz. Muhtemelen etrafınızda olması gereken son derece sadık, koruyucu bir arkadaşsınız ve ailenin her şey olduğuna inanıyorsunuz.
Şubat ayı: Menekşe ve Süsen çiçeği
Şubat ayı doğum çiçekleri menekşe ve süsendir. Şubat her zaman Sevgililer Günü ile ilişkilendirildiği için ,güllerin aslında ayın resmi doğum çiçeği olmadığını öğrendiklerinde insanlar her zaman şaşırır. Ancak, Şubat doğum taşının ametist olduğunu düşündüğünüzde, menekşelerin neden doğum ayı çiçeği olduğunu görebilirsiniz.Şubat bebekleri mor tonlarını seviyor gibi görünüyor.Canlı menekşeler aslında yüzyıllardır var. Günümüzde menekşeler sadakati, alçakgönüllülüğü ve manevi bilgeliği sembolize eder. Ve süsenler, inanç, bilgelik ve umudu sembolize eder. Bu nedenle Şubat ayında doğanların dürüst, alçakgönüllü, bilge ve masum oldukları söylenir, bu da onları etrafta bulunması oldukça iyi insanlar yapar.
Mart ayı: Nergis ve Fulya
Mart ayının doğum çiçekleri nergis ve fulyadır. Mart, baharın resmen başladığı ay olduğundan, nergisin Mart ayının birincil doğum ayı çiçeği olması mantıklıdır. Bu küçük güneş tomurcukları o kadar mutlu çiçeklerdir ki, iyi şansın bir işareti olarak görülür. Genellikle sarı olsalar da, beyaz ve turuncu nergisler de bulabilirsiniz. Bu çiçekler yeniden doğuşu, şansı ve refahı sembolize ede. Mart ayında doğan insanların, birinin gününü kolayca aydınlatabilen mutlu, neşeli ve iyimser insanlar olduğunu görüyoruz.
Nisan ayı: Papatya
Nisan doğum çiçekleri papatya ve bezelyedir. Tatlı ve sade papatyalar bir vazoda olmaktan çok tarlalarda popüler olsa da, Nisan ayında doğan birine parlak gerbera papatyalarından oluşan harika bir buket vermek şüphesiz yüzünde büyük bir gülümseme yaratacaktır. Papatyaların dünyadaki en eski çiçeklerden biri olduğu söyleniyor. Genel olarak papatyalar masumiyeti, sadakati ve dönüşümü temsil eder, bu yüzden Nisan ayında doğan bebeklerin hayatınızda olması gereken tatlı, nazik ve sadık insanlar olduğuna bahse gireriz. Papatyalar sadece Nisan ayında doğanlara vermek için harika olmakla kalmaz, aynı zamanda bazılarının dediği gibi doğurganlığı ve anneliği de temsil eder, yeni doğum yapan annelere vermek için de oldukça popülerdir.