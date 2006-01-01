Dünyanın en değerli 10 markası

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Dünyanın en değerli markası Apple...

Apple, ‘BrandZTM' dünyanın en değerli 100 markası’ sıralamasının 10. Yılında, liderliği Google’dan aldı. Dünyanın ilk 100 markası şu anda 3,3 trilyon dolar işletme değerine sahip.

WPP ve Millward Brown tarafından bugün yapılan bir açıklamaya göre Apple Google'ı geçerek 2015 ‘BrandZTM Top 100 Most Valuable Global Brands’ Dünyanın En Değerli 100 Markası listesinde 'dünyanın en değerli markası' unvanını kazandı. Brandz’in Avrupa sıralamasında ise liderliğe SAP ile DEUTSCHE TELEKOM yerleşti. Avrupa markaları, lüks tüketim sektöründeki hakimiyetini sürdürüyor.



Apple, bir önceki yılın aynı dönemine göre %67 artışla marka değerini 247 milyar dolara yükseltti. İkinci sıradaki Google da büyüme kaydetti ve %9 değer artışıyla 173,7 milyar dolara ulaştı. Şu anda 115,5 milyar dolar değere sahip olan Microsoft ise, elde ettiği %28 değer artışı sayesinde üçüncü sıraya yerleşti.



AppleWatch geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmış olsa da, Apple markasının değer artışının ana itici gücü iPhone 6'nın yakaladığı başarı oldu. İlk 100'ün toplam marka değeri 2014 yılına göre %14 artışla, sıralamanın ilk kez yapıldığı 10 yıl öncesine göre ise %126 artışla şu anda 3,3 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.



İlk 10 markanın sıralaması ise şöyle:

1. Apple

2. Google

3. Microsoft

4. IBM

5. Visa

6. AT&T

7. Verizon

8. Coca-Cola

9. McDonald’s

10. Marlboro



TEKNOLOJİ EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ

İlk 100 içinde geçen yıl %24 büyüme kaydeden teknoloji markaları 1 trilyon doların üzerinde değerle sıralamada yer alan tüm markaların değerinin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.



FACEBOOK EN HIZLI YÜKSELEN MARKA

Instagram ve WhatsApp gibi diğer sosyal uygulamaları devralarak entegre etmeye dayalı başarılı stratejisi ve platformlarını paraya dönüştürerek çapraz satış gerçekleştirmesi sayesinde %99 büyüme elde etti.



AVRUPA’NIN GÜÇLÜ MARKALARI DURAKLAMADAYKEN, ÇİN BÜYÜYOR

Avrupa'nın güçlü markaları duraklamaya girerken, Çin markaları büyüyor, ABD markaları ise geri dönüyor. 2006 yılında ilk 100 arasında sadece bir markası bulunan Çin, şimdi 14 marka ile değerini %1004 oranında artırdı. Avrupa'daki %31'lik artış (geçen yıl %9,3 düşüş) karşısında, ABD'li markaların değeri son 10 yılda %137 artış kaydetti (geçen yıl %19 artış). 2006 yılında sıralamada 35 marka yer alırken, bu yılki sıralamada Avrupa'dan sadece 24 marka yer alıyor. Bu durum, Batı’dan Doğu’ya bir kaymayı temsil ediyor; ilk 100'den çıkan markaların çoğu ise Avrupalı. (DHA)