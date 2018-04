''Gerçeğinizi görmek mutluluk getirir.''

• Öz ile birlik ve bütünlüğü sağlamak. Her insan özünden faydalanma yolunu bularak onun bilgeliği ile hayatını düzenleyebilir. Peşinden koştuğumuz huzur ve mutluluk gibi büyük kavramlar özümüzün sadeliğinde saklı. Dışarıda aramak yerine özümüzün bahçesine inip geçmiş ve geleceğin her anını mutlulukla düzenleyebiliriz.

• Yaşamın anlamına ve amacına ulaşmak. Yaşamda olmamız bir tesadüf değil. Her birimizin bir amacı var. Hayatta olma amacımıza, ruhumuzun seçimlerine yaklaşmak ve onu anlamak yaşamayı kolaylaştırır. O zaman mutluluk kolaylaşır.

• Kendi gerçeğinin ne olduğunu bulmak ve varlığının farkında olmak. İnsan anne rahminden itibaren etrafından etkilenir. Sevgi, onay almak gibi ihtiyaçlarla başkalarının istediği hale bürünebilir. Böylece kendi gerçeğinden uzaklaşır. Kendinizi fark etmek, gerçeğinizin ne olduğunu anlamak üzerinizdeki yükleri atmanıza yardımcı olur. Gerçeğinizi görmek mutluluk getirir.

• Affetmek ve affedildiğini hissetmek. Olan, olmayan ve olamayan her şeyi affedip olan, olmayan ve olamayan her şey için af dilemenin dayanılmaz hafifliği mutluluğun önemli bir yapı taşıdır.

• Tüm yapamadıklarınıza rağmen kabul edildiğinizi bilmek. İnsanlar bazı şeyleri iyi yaparken bazı şeyleri de yapamazlar. Üzerindeki beklentilerin sevgiyi özgür bıraktığını hissetmek mutluluk için önemli. Matematiğe yatkın olmayan çocuğun ailesi tarafından böyle kabul edilmesi ve yetenekleri doğrultusunda desteklenmesi önemlidir.

• Her an akışın içindeki yerini ve önemini fark etmek. Dünyada olan herkes dünyanın dengesi için gereklidir. Bugün burada nefes alıyor olmamız önemli ve gerekli. Büyük resimde bir yerimiz var. Bu ışığı ve gerekliliği hissetmek, kendi öneminin farkına varmak keyiftir.

• Mucize bilincine ulaşmak. Aldığımız ve verdiğimiz her nefes mucizenin anahtarı. Mucize, yaşamı düzenleme gücünü kullanmak, hayatı kolaylaştırmanın tadını çıkarmaktır. Mucize her anda. Farkında olmak ve yaşamak, daha çok mucizeye açılmak mutluluk.

• Olanın ve olmayanın arkasındaki büyük anlamları ve desteği anlayabilmek. Olan ve olmayan her şeyin bir anlamı var. Görünmeyen fakat çok güçlü ellerce desteklenen mucize bilinci ile hizalanır her şey. Olmasını istediğimiz bir şey olmayınca üzülmek yerine ‘anlamını görmeye niyet ediyorum’ demek ve teşekkür etmek mutluluktur. Bilin ki, olmayan sizin uzun vadedeki mutluluğunuz için...

• Paylaşmak. Bilgiyi, ‘an’ı, sahip olduklarını, hayallerini, bazen hüzünlerini paylaşacak kıymetli insanların varlığını bilmek, paylaşmak ve paylaşarak sevgiyi çoğaltmak mutluluktur.

• Sevilmek, sevmek, tercih edilmek. Dünyadaki en büyük güç ve kaynak sevgi. Sevmeyi ve sevilmeyi bilmek, sevgi için tercih edilmek kalp gözünün açık olduğunu gösterir ve mutluluk için çok kıymetli bir veridir.

• Anlaşılmak. Herkes hayat amacının peşinde ve hayatına yön veren bu amacı gerçekleştirmenin yollarını bilinçli ve bilinçsiz şekillerde arar. Her türlü davranışın arkasında başka gizemler saklı. Büyük matematiğin büyük denklemleriyiz. Örneğin, yalnızlıktan korkan biri bilinçaltı bir yönelimle korkusunu bastırmak için aşırı yemek yiyebilir. Onu anlamak, bağımlılığının altındaki korkunun iyileşmesine yardımcı olur. ‘Yeme’ demek ve hatta kızıp söylenmek yemek yemesini artırır. Anlamak ve anlaşılmak ise sisteme olan saygıdır ve mutluluk için oldukça etkendir.

• Hakkını almak. Yaşama, beslenme gibi insani haklarla birlikte bireysel çabaların hakkını almak oldukça keyifli. Geçmişte alınmayan haklar, muhatapların affedilmesi ve onlardan af dilenmesiyle birlikte kişinin hayatına döner. Mutluluk, adaletin yerini bulmasını sağlamaktır.

• Yaşamdan, bedenden, andan haz almak. ‘An’ların içinde yapılan her ne ise onun tadını çıkartmak, sadece anların içinde kalmak ve böylece güçlü bir gelecek üretmekten daha güzel ne olabilir?

• Her sorunun bir çözümü olduğunu bilmek. Her sorunun bir çözümü vardır, yeter ki sorun havuzundan çıkıp çözüm havuzunda yüzelim. İnsan çok güçlü, kudretli. Kendini sorun yerine çözüme teslim ettiği anda her şeyin üstesinden kolayca gelir. Her sorun çözümü ile gelir, görebilen mutlu kitle için...

• İlahi/evrensel sistem tarafından korunduğunu hissetmek. Sözümüz, düşüncelerimiz ve duygularımız bize yön verir, yaşam çizgimizi oluşturur. Negatif tarafta olursak hastalıklar baş gösterir. Sistem tarafından korunuyoruz, negatif düşünce ve hislerin oldukça küçük bir kısmı bedenimizde anlam buluyor.

• İnanç ve güven. Kendimize inanmak ve güvenmek için çok fazla donanıma sahibiz. Bunları keşfetmek, kendimize güvenirken güvenilir olanı çekmek ve yaşamak çok eğlenceli...

• Aile içindeki birlik ve uyum. Ailedeki huzur ve uyum tüm yaşamın mutluluğun kaynağı.

• Kendini onaylayarak yaşamın onayını almayı başarmak. Başarılarını, yolculuğunu, varlığının derinliğini görerek kendini onaylayan kişi, yaşamın onayını doğal bir akışla alır. Bu başarıyı yaşamak mutluluktur.

• Şifa ile yaşamın her anını onarabilmenin gücünü yaşamak. İçindeki şifayı keşfeden, geçmişi, şimdiyi, geleceği şifalandıran olmanın huzuru mutluluğa eş.

• Yardım etmek ve yardım almak. Alma-verme dengesini kurabilmek, verdiğin kadar almak, aldığın kadar vermek ve iç huzurunda sadeliği yakalamak önemli.

• Üretebilmek, ürettiklerinin faydalı olduğunu görmek. Var olmanın mükemmelliğini üretkenlikle taçlandırmak ve insanlığa karşı iç huzuru ile dolmak mutluluktur.

• Doğa ile aynı ritme ulaşmak. Dalganın, rüzgarın, yaprağın, kuşların sesiyle dolmak, bizi kucaklayan dünyanın parçası olduğunu hissetmek…

• Hayallerini gerçekleştirebileceğini anlamak, görmek, yaşamak. Hayallerini gerçekleştirmek ve bunun ‘olabilir’ olduğunu yaşamak ve dünyaya sunmak, kendine güvenmek, gücüne güç katmak mutluluğa giden yollardan biri.

• Denemek, deneyimlemek ve ne istediğini keşfetmek. Kendini keşfetme yolculuğunu deneyimlerle kat etmek, ne isteyip istemediğini kendi deneyimiyle bulmanın ve yaşam sorumluluğuna sahip çıkmanın hafifliği paha biçilemez.

• Geleceğe güvenle adım atmak. Kendini gelecekte düşünüp güvende hissetmek için geçmişi anlayarak arındırmış, şimdinin gücünü keşfetmiş farkındalık gerekiyor. Bunu sağlama yolunun ilk adımı cesaretle atılır. Kendinde derinleşme cesareti mutluluk garantilidir.