Elele Dergisi ve Comeup ev sahipliğinde güne enerjik bir başlangıç

Beden, zihin ve ruh birlikteliğini dengede tutarak sağlıklı ve iyi bir yaşamı hedefleyenler Elele’nin davetinde bir araya geldi. Konuklar, aktif spor giyim markası Comeup’ın yeni koleksiyonundaki ürünleri deneyimleme şansına sahip oldu. Hilton İstanbul Bosphorus Şadırvan Teras’ta düzenlenen davette Ece Vahapoğlu’nun yoga seansıyla güne taze ve enerjik bir başlangıç yapıldı.

Beden sağlığına özen gösterenleri bir araya getiren Elele dergisi, yüzde 100 yerli Türk markası olan Comeup’ın yeni İlkbahar/Yaz koleksiyonuyla tanışma fırsatını da sundu. Davete katılan isimler arasında Almila Ada, Damlasu İkizoğlu, Aslıhan Kapanşahin, Selin Türkmen, Duygu Demir, Dilara Sümbül, Erçin Köseoğlu gibi oyuncu, influencer ve sporcu birçok konuk vardı.

Egzersiz keyfini en yüksek seviyeye ulaştıran inovatif tasarımlara sahip Comeup, her duyguya ve tarza hitap eden yeni İlkbahar/Yaz koleksiyonuyla sezonu başlatıyor. Birbirinden ayrı kategorilerde ve farklı varyasyonlar ile geliştirilen yeni koleksiyon; siyah, beyaz, açık sarı, açık mavi, lacivert, yeşil, orkide pembesi, mercan, şeftali tüyü ve toprak tonlarından oluşan renk paletiyle dikkat çekici bir şıklık vadediyor. Marka Direktörü Fatma Kaya konuşmasında, “Yeni koleksiyonumuzda dikkat çekici ve kusursuz silüeti yakalamayı hedefleyen kalıplar ve kesimler özgün tarzımızı daha ayırıcı hale getirdi. Koleksiyon, teknik kumaşların ve fonksiyonel kalıpların her sezon olduğu gibi kullanıcıya sınırsız konfor, estetik görünüm ve modern bir tarz sağlaması üzerine dizayn edildi. Uzun süreli temiz ve ferah kullanım için gümüş iyon teknolojisi kullanarak koku oluşumunun önüne geçtik. İnovatif tasarımlara sahip ürünlerimiz yüksek esneme, çabuk kuruma ve toparlayıcılık özelliği bulunan kumaş yapısıyla spor yapan kişinin, her anı aktif ve rahat geçirmesine yardımcı olur. Sporda ihtiyaç duyulan birçok kategorinin yer aldığı koleksiyonumuzda, yaz sezonuna uygun birbirinden farklı boy, kumaş ve kalıp özelliklerine sahip tasarımlar bulunuyor. Birden fazla farklı modelle kişisel tercihlere göre kombinlenebilen ürünler; sadece sporda değil günün her anında size eşlik ediyor,” diyerek sözlerini noktaladı.

Konuklar yoganın ardından Hilton İstanbul’un hazırladığı sağlıklı ve fit seçeneklerin yer aldığı bir kahvaltıyla güne devam etti.