Kasım sayısını kaçırmayın!

Kapağında Özge Özpirinçci'nin yer aldığı Kasım sayısı dopdolu! İşte kaçırmamanız gereken konulardan bazıları...• 'Kaçak Gelinler' dizisiyle adından söz ettiren Furkan Andıç röportajı,• 'Medcezir'in Hale'si Meriç Aral'ın gardırobu,• Doğal güzelliğin izinden giden makyaj trendleri,• Seks sözlüğü,• Ekim'de geçrekleşen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un en'leri,• Zaman yönetimi taktikleri• Kasım ayı için romantik önerilerAyrıca Elele'nin okurlarına bir de hediyesi var: 15 Uzmandan Gençlik ve Güzellik Sırları kitabı