Kapağında Özge Özpirinçci'nin yer aldığı Kasım sayısı dopdolu! İşte kaçırmamanız gereken konulardan bazıları...
• 'Kaçak Gelinler' dizisiyle adından söz ettiren Furkan Andıç röportajı,
• 'Medcezir'in Hale'si Meriç Aral'ın gardırobu,
• Doğal güzelliğin izinden giden makyaj trendleri,
• Seks sözlüğü,
• Ekim'de geçrekleşen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un en'leri,
• Zaman yönetimi taktikleri
• Kasım ayı için romantik öneriler
Ayrıca Elele'nin okurlarına bir de hediyesi var: 15 Uzmandan Gençlik ve Güzellik Sırları kitabı
Özge Özpirinci kapak çekiminin kamera arkası görüntülerini buradan izleyebilirsiniz.