'Ellerin büyüsü' İstanbul'da!

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Ünlü Plastik Cerrah Prof. Dr. Hans Zilch’in özel koleksiyonundan oluşan “Ellerin Büyüsü” resim ve heykel sergisinde; Pablo Picasso, Auguste Rodin, Salvador Dali, Eugène Delacroix, Le Corbusier, Man Ray, Joseph Beuys, Georg Baselitz gibi isimlerin yanı sıra, Abidin Dino, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve İbrahim Balaban başta olmak üzere birçok ünlü Türk sanatçının orijinal eserleri de yer alıyor.

Pharmactive İlaç, kültür ve sanata olan desteğini sürdürmeye devam ediyor. 2015 yılının en büyük sanat etkinliklerinden biri olan “Ellerin Büyüsü” Sergisi, İbrahim Karaoğlu küratörlüğünde, 3-28 Haziran 2015 tarihleri arasında İstanbul Odeabank O'Art Sanat Galerisi’nde tüm sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İlk kez Berlin Üniversitesi’nde hocalık yaparken ünlü sanatçıların ellerle ilgili orijinal eserlerini biriktirmeye başlayan Prof. Dr. Hans Zilch’in 30 yılda oluşturduğu koleksiyonu, gittiği her ülkede aynı isimle sergileniyor. Prof. Zilch’in “Ellerin Büyüsü” adlı koleksiyonunda; Pablo Picasso, Auguste Rodin, Salvador Dali, Eugène Delacroix, Le Corbusier, Man Ray, Joseph Beuys, Georg Baselitz gibi dünya sanatına yön veren efsane sanatçıların eserlerinin yanı sıra, Türk sanat tarihine adını altın harflerle yazdırmış Abidin Dino, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve İbrahim Balaban gibi ünlü Türk sanatçıların eserleri de yer alıyor.

Odeabank O'Art Sanat Galerisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sergide 160’a yakın eserin 15’ini heykeller oluşturuyor.