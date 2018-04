Endişeliyiz! Eğitim sistemi nereye gidiyor?

15 yaşında liseli bir ergen annesiyim. Ömrümün yarısından fazlasını tam 26 yılı eğitim haberleri hazırlayarak geçirdim. Bu süre içinde binlerce ailenin ve özellikle annenin, çocuğunun eğitimi ile ilgili kaygılarına, koşuşturmalarına, varını yoğunu harcayıp iyi bir okula, dershaneye göndermesine tanıklık ettim. Türkiye ve dünyada birçok okul ve üniversiteyi yakından tanıma, gezme imkanım oldu. Ama oğlum altı yaşına gelince ben de bir anne olarak yıllarca bana sorulan soruyu bu kez kendime sordum; “En iyi okul hangisidir?”

Yazı: Nuran Çakmakçı



Daha önce gazeteci olarak gezdiğim okulları, bu kez anne olarak irdeledim. Sonunda birine karar verdim. Bana yazan, telefon açan annelerin kaygılarını bu kez daha iyi anladım. Ona uygun okulu bulmak için 20’ye yakın okulu gezdim, sonunda birine karar verdim. Özetle söyleyebilirim ki: Parayla pulla eğitim sorunu çözülmüyor. Bitmez, tükenmez sorunlar yumağı yaşıyor insan bu süreçte. Anaokulu, ilkokul ve ortaokulun ardından sıra önceki yıl liseye geçişe geldi. İşte o zaman da diğer veliler gibi bende de başladı bir koşturma. Dershane, özel ders, okul koşturmasının ardından yorulan, strese giren bünye ve kabus gibi geçen bir sınavı geride bıraktık. Oğlum şimdi bir Fransız lisesinde. Gittiği okulu şimdi çok seviyor, mutlu da. Bize de sadece ona rehberlik etmek kalıyor.



Tarihi ve başarılı okulların ayrıcalığı zamanla kalkabilir

Bütün meslek hayatım ve anneliğim boyunca birçok tecrübe edindim. Öncelikle şunu söyleyeyim, eğitimle ilgili hayal kurmaktan vazgeçin. Çocuğunuz daha ilkokula başlarken liseyi düşünmeyi bırakın. Çünkü, Türkiye’deki eğitim sisteminin sürekli değişmesi sizin hayallerinizi altüst edebilir. Bakınız bu yıl yapılan ara sınıf nakillerine. İstanbul Lisesi, Kabataş Lisesi gibi okulları yıllarca kazanmak için çalışan, dershane-özel ders-okul arasında sıkışıp Türkiye’nin yüzde birlik dilimine girerek, buralara kayıt yaptıran çocukların yanına şimdi çok düşük puanlı arkadaşları gelebilecek. Yani 490 puanlı öğrenci ile 300 puanlı öğrenci yan yana okuyabilecek. Çünkü, ara sınıf nakilleri ile boş olan kontenjanlara puan sınırlaması kaldırıldı. İş tamamen şansa kaldı. O zaman ne olacak? Zamanla bu okulların pek de ayrıcalığı kalmayacak. Yani hani benim önceki yıl yaptığım gibi sınava odaklı olarak koşturuyorsanız yapmayın. Hayalinizdeki okul bir anda sıradan bir okula dönüşebilir, unutmayın.



Özel okullar gelecek yıl teog’la öğrenci alabilir

Şimdilik bu işte tek sağlam kalan yabancı özel okullar. Onlar da bu seneyi zor atlattı. Çünkü, gelen TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi) ile puanlar allak bullak oldu. Her okul kendi puanını oluşturmak için puan sihirbazı oluşturmak zorunda kaldı. Gece yarılarına kadar kuyruklar oluştu. Her yıl puanlar düşerken, bu yıl puanlar yükseldi. Bu yıl sadece matematik, fen ve teknoloji ile Türkçe test ortalamalarına göre öğrenci aldılar. Ama hem bakanlığın baskısını gördüler hem de yoruldular. Önümüzdeki yıl genel sistem dışına çıkmayacaklar gibi. Yani TEOG ile öğrenci alacak. Bu da Türkçe, matematik, fen ve teknoloji testlerinin yanı sıra, din kültürü, yabancı dil ve inkılap tarihi testlerinin de yapılması demek. Onun için çocuğunuz birinci sınıfta ise her yıl değişen sistem nedeniyle gelecekte şu lisede okusun, buna girsin söylemlerini mümkün oldukça kullanmayın. Çünkü, her yıl karşınıza farklı bir sistem çıkabilir. Her ne çıkarsa çıksın bilin ki bir adım geride kalıyorsunuz.