Enerji dolu hafta sonu: Formsanté Weekend

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Sağlıklı yaşam dergisi Formsanté’nin gelenekselleşen hafta sonu etkinliği, 16-17 Mayıs tarihlerinde Güral Sapanca’da düzenlendi. Sanatçı, doktor, gazeteci ve blogger’ların katıldığı hafta sonu kaçamağında katılımcılar perküsyon workshop’tan zumbaya, anne çocuk yogasından nefes terapisine kadar bir dizi etkinlikle yaza merhaba demenin keyfini yaşadılar.

Fotoğraflar: Tunçsel Ülkü



Formsanté weekend, ana sponsoru Bepanthol’ün düzenlediği perküsyon workshop ile başladı. Davetliler, Jozi Levi’den vurmalı çalgılar konusunda eğitim aldıktan sonra mini bir konser vermenin keyfini yaşadılar. Hafta sonunun ikinci etkinliği ise Ford sponsorluğunda düzenlenen zumba dersiydi. Zumba eğitmeni Ayşegül Demirsoy, yüksek enerjisi ve kıvrak danslarıyla davetlileri bol bol terletti. P&G ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından oluşturulan Olimpik Anneler, Formsanté ile anne çocuk yogası dersi verdi. Yoga eğitmeni Özgün Öngel tarafından verilen derste çocuklar yoga hareketleri ile hem esnekliklerini kullanabilmeyi hem de doğru nefes almayı öğrendiler. “Daha sağlıklı yaşamak, stresten uzak durmak, kaygılardan kurtulmak için doğru nefes almayı öğrenmek şart” diyen Dr. Neslihan İskit, davetlilere hem doğru nefes almayı öğretti hem de nefes terapisi ile onları farklı bir yolculuğa çıkardı. Febreze sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe katılanlar, nefeslerini doğru kullanmak için neler yapmaları gerektiğini öğrendiler. Happy hour ve akşam yemeği ile devam eden günün sonunda Bepanthol tarafından düzenlenen açık hava partisinde Dj. Mehmet Yılmaz, performansını sergiledi. Etkinliğin ikinci günü Doğtaş’ın çocuklar için düzenlediği sabah sporu ile devam etti. Doğtaş çocuk odasında Ece Vahapoğlu ile buluşan minikler daha sonra kendilerini yeşil çimlere atarak, Ece Vahapoğlu’nun gösterdiği egzersizleri yaptılar.