Erkeklere hediye alırken nelere dikkat etmelisiniz?

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Babanız, erkek kardeşiniz, eşiniz ya da sevgiliniz… Hayatınızdaki önemli erkekler için yeni yıl hediyenizi seçtiniz mi? Yanıtınız "hayır"sa hemen bu yazıyı okuyun!

Hediye seçmenin püf noktaları

• Uzun süredir arayıp bulamadığı bir şey var mı? Önce bu soruya cevap arayın.

• Birlikte alışveriş merkezine gittiğinizde kendini hangi vitrinlerin önünden alamıyor? "Vayy süpermiş" dediği bir şeyler var mı? İstediği bir şeyi almanız, onu mutlu etmenin en garantili yolu.

• Kişisel zevkinizdense onun nelerden hoşlanacağını düşünün. Kravat, cüzdan gibi klasik hediyelerin yüzünde güller açtırmayacağı kesin!

• Hediyenizle fark yaratmak istiyorsanız, işte uzak durmanız gerekenler listesi: Duvar süsleri, çerçeveler, renkli yün kazaklar, peluş oyuncaklar, parfümler.



Aklınızda bulunsun

Katılmak isteyeceği bir kurs, bütçenize göre bir masaj, gitmek istediği konsere bilet, günübirlik bir gezi gibi seçenekler de iyi birer hediye alternatifi olarak aklınızda bulunsun!



